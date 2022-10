‘Waar is Nancy?’, riep indringer die Paul Pelosi mishandelde met hamer

De echtgenoot van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is vrijdag in zijn eigen woning slachtoffer geworden van mishandeling met een hamer, waarvan de prominente politica zelf het doelwit was. Een 42-jarige man drong het huis van het echtpaar in San Francisco binnen en riep daarbij volgens meerdere Amerikaanse media „Waar is Nancy?”. Zij was op dat moment zelf niet thuis.

De politie maakte vrijdagmiddag op een persconferentie bekend dat de aanvaller de 42-jarige David Depape is. Hij belaagde Paul Pelosi volgens The Washington Post voor de ogen van de politie met een hamer en wordt poging tot moord en geweldpleging met een dodelijk wapen ten laste gelegd. Naar zijn motief wordt nog onderzoek gedaan.

‘Wachten op Nancy’

Nancy Pelosi was vrijdag zelf in Washington. Nieuwszender CNN meldt op basis van anonieme bronnen dat de aanvaller haar man zou hebben vastgebonden „totdat Nancy zou thuiskomen” en hij toen de politie arriveerde zei dat hij „op Nancy wachtte”. De politie van San Francisco heeft dat niet bevestigd.

Tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 waren binnendringers ook op zoek naar Nancy Pelosi, die te midden van de chaos de leiding nam en versterking aan het regelen was.

Volgens persbureau Reuters zijn de laatste tijd onder de gebruikersnaam ‘daviddepape’ meerdere berichten geplaatst op het internet met verwijzingen naar antisemitische samenzweringstheorieën, satanische pedofilie, kritiek op vrouwen, censuur door techbedrijven en andere thema’s die leven bij extreem-rechts. Of die berichten ook daadwerkelijk van de verdachte zijn is nog niet vastgesteld.

Volledig herstel verwacht

De 82-jarige Paul Pelosi, eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf, is vrijdagochtend naar een ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij geopereerd. Volgens een woordvoerder is de verwachting dat hij volledig zal herstellen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn afschuw uitgesproken over de „vreselijke aanval” en zegt te bidden voor de familie Pelosi.

De aanval kwam een kleine twee weken voor de ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Daar hopen de Republikeinen de meerderheid in het Congres — bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden — terug te veroveren op de Democraten, waar Pelosi een van de meest prominente gezichten van is.