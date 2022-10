Dit is de theorie

Olie en water mengen slecht, dat weet iedere kok, scheikundige en olievlek-opruimer. Omdat olie lichter is dan water, blijft olie op water drijven. Dat biedt mogelijkheden: vloeistoffen zijn er in vele verschillende dichtheden, dus je kunt ze stapelen.

Een beperking is wel dat je waterachtige vloeistoffen moet afwisselen met olieachtige. Water (en bijvoorbeeld honing, stroop en melk) bestaat uit ‘polaire’ moleculen met een positieve elektrische lading aan één kant, en negatieve lading aan de andere. Zulke moleculen trekken elkaar aan, dus die mengen goed. Olieachtige (‘apolaire’) moleculen, zonder uit elkaar getrokken elektrische ladingen, komen daar maar moeilijk tussen.

Helemaal eenduidig is die verdeling niet: afwasmiddel en spiritus (hoofdzakelijk alcohol) zitten zo’n beetje tussen polair en apolair. En de polaire suikermengsels honing en stroop mengen in de praktijk slecht vanwege hun stroperigheid.

Voorzichtig stapelen, met polair en apolair min of meer afgewisseld, levert een glas met zeven verschillend gekleurde strepen op (het afwasmiddel zonk bij mij door de melk heen).

Een drinkbare versie krijg je door de niet-eetbare ingrediënten achterwege te laten. De lampenolie kun vervangen door whisky. Deze vijflagen-cocktail is drinkbaar maar niet per se lekker.

Je kunt vloeistoffen van dezelfde soort mengen om de dichtheden precies op maat te maken, dus moeten er met voorzichtig stapelen veel meer dan zeven strepen mogelijk zijn. Hoe veel?

Dit heb je nodig

honing

maple syrup/esdoornstroop

volle melk

afwasmiddel

plantaardige olie

spiritus

lampenolie

(niet alle bovenstaande ingrediënten zijn per se nodig, een aantal is ook goed)

bekertjes

eventueel pipet of rietje

elektronische keukenweegschaal

hoog glas

Dit moet je zelf doen

STAP 1

Schenk de ingrediënten in bekertjes, in elk bekertje precies evenveel (gebruik bijvoorbeeld een identiek maatstreepje in elk bekertje).

STAP 2

Meet de dichtheden door de bekertjes te wegen, en controleer of ze in volgorde van afnemende dichtheid staan.

STAP 3

Giet ze één voor één voorzichtig in een hoog glas. Goed vloeiende ingrediënten kun je voorzichtig langs de rand van het schuin gehouden glas gieten. Als dat niet werkt kun je een pipet of rietje gebruiken om de vloeistof voorzichtig op de vorige laag te gieten.