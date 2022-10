Noord-Ierland organiseert definitief nieuwe verkiezingen na mislukte formatie

Stemgerechtigde inwoners van Noord-Ierland mogen binnen twaalf weken opnieuw stemmen. Omdat het parlement er sinds de vorige stembusgang in mei niet in is geslaagd om binnen de wettelijke termijn van 24 weken een regering te vormen, is dat de enige optie. Dat heeft de Britse minister voor Noord-Ierland Chris Heaton-Harris vrijdag formeel aangekondigd, meldt persbureau Reuters. De datum van de nieuwe verkiezingen is nog niet vastgesteld, maar ze vinden waarschijnlijk in december plaats.

Noord-Ierland verkeert al bijna negen maanden in een politieke impasse, zonder operationeel bestuur. In februari ontstond onenigheid over de handelsafspraken die over Noord-Ierland zijn gemaakt na het Britse vertrek uit de Europese Unie. De tweede partij van het land, de Democratic Unionist Party (DUP), vindt dat die afspraken de positie van Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk verzwakken. De partij weigert daarom ministers naar voren te schuiven, terwijl het Noord-Ierse bestuur uit zowel unionisten als republikeinen moet bestaan.

Tot een oplossing voor het conflict kwam het niet. Een aanpassing van de handelsafspraken zou gevolgen hebben voor de Noord-Ierse banden met de Europese Unie — en daarmee met lidstaat Ierland. Dat ligt gevoelig omdat veel Noord-Ierland, met de grootste partij van het land Sinn Féin voorop, juist aansluiting bij Ierland ambiëren. Of de nieuwe verkiezingen de impasse kunnen doorbreken, is nog maar de vraag: zowel Sinn Féin als DUP lijkt voet bij stuk te willen houden.