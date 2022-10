Nieuwe auto’s in Europese Unie mogen vanaf 2035 geen CO₂ meer uitstoten

Vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s die verkocht worden binnen de Europese Unie geen koolstofdioxide (CO₂) meer uitstoten. Dat hebben EU-lidstaten donderdag afgesproken met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Met het akkoord wil de EU de verkoop van benzine- en dieselauto’s zoveel mogelijk aan banden leggen en het gebruik van elektrische auto’s zoveel mogelijk stimuleren.

Het afbouwen van de CO₂-uitstoot van nieuwe auto’s gaat gefaseerd. Vanaf 2030 moeten nieuwe personenauto’s 55 procent minder uitstoten in vergelijking met wat auto’s in 2021 uitstootten. Een soortgelijk percentage geldt voor nieuwe bestelwagens. In 2035 mogen nieuwe bestelwagens ook niet meer op fossiele brandstoffen rijden.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema, die namens het Europees Parlement onderhandelde, noemt het akkoord „goed nieuws voor automobilisten”, meldt persbureau Reuters. „Nieuwe emissievrije auto’s worden goedkoper, waardoor ze betaalbaarder en toegankelijker worden voor iedereen”, aldus Huitema. Eurocommissaris Frans Timmermans noemt het akkoord volgens Reuters een sterk signaal voor de industrie en de consumenten. „Europa omarmt de verschuiving naar emissievrije mobiliteit”, zegt hij.

Lees ook: ‘Wereldwijd na 2025 minder vraag naar fossiele brandstoffen, mede door oorlog in Oekraïne’