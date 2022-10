Niet alleen tennisser Djokovic gelooft in de mythische piramides van Bosnië

Vergeet de Grote Piramide van Cheops in Egypte. Wees niet onder de indruk van de historische tempels in Mexico. Nee, de allergrootste, alleroudste, allerorgineelste piramide ter wereld staat in Bosnië. Dat beweert althans ontdekker, zakenman, metaalbewerker, socioloog, hobby-archeoloog en new age-goeroe Semir Osmanagic. „Ik heb de hele wereld afgereisd op zoek naar piramides, maar de bijzonderste bleek in mijn eigen achtertuin te staan”, zegt hij over de vondst, die hij in 2005 wereldkundig maakte.

Osmanagic is door historici, archeologen, geologen en andere vooraanstaande wetenschappers weggezet als „een charlatan met goede politieke connecties en een uitstekend gevoel voor marketing”, aldus András Riedlmayer, emeritus hoogleraar Balkan-erfgoed aan de Amerikaanse Harvard-universiteit. De zogenaamde piramides zijn een natuurverschijnsel.

Maar binnen en buiten Bosnië bestaat een groeiende groep aanhangers die graag wil geloven dat, zoals Osmanagic volhoudt, mensen ruim 29.000 jaar geleden bij het huidige stadje Visoko piramides tot 220 meter hoog hebben gebouwd. Veertig meter hoger en tienduizenden jaren ouder dan de grootste piramide in Egypte. Het bouwwerk zou speciale energie uitstralen, die ook gemeten is in een ondergronds gangenstelsel waar Osmanagic drie kilometer van heeft uitgegraven.

Daar stroomt bovendien het ‘helende’ grondwater waar Servische tennisser Novak Djokovic bij zweert. Dit zou hem meer immuniteit bieden dan het coronavaccin dat hij weigert te nemen, al gaat dit ten koste van zijn eigen grandslam-record. „Hier bevindt zich wonderbaarlijke energie van onze voorouders”, zei Djokovic in Visoko. Hij bezoekt het piramidecomplex annex pretpark een paar keer per jaar en is er de belangrijkste ambassadeur van geworden. Afgelopen zomer opende hij hier twee tennisbanen.

Mede dankzij de controversiële tennisser is het archeologisch al lang afgeschreven complex inmiddels een bedevaartsoord geworden voor mensen op zoek naar spiritualiteit, genezing en een alternatief verhaal over de geschiedenis van de Balkan. Het piramidepark is anno 2022 veranderd in een toeristische attractie – en bron van werkgelegenheid – in een land dat toch vooral bekendstaat om de afschuwelijke oorlog die bijna dertig jaar na dato nog overal doorheen ettert. „Hier doen etniciteit en geloof er niet toe. Dit is iets dat ons kan verbinden”, zegt Osmanagic.

Maar hoe optimistisch stemt een trekpleister waar verdiend wordt aan ingestraald water en mensen bescherming wordt voorgespiegeld die ze ontmoedigt zich te laten vaccineren? Waarin publiek geld is gestoken, dat daarmee niet is besteed aan werkelijk archeologisch onderzoek en behoud van historisch erfgoed?

Knuffelbomen

Visoko, dertig kilometer ten noordwesten van de Bosnische hoofdstad Sarajevo, was voorheen een slaperig stadje tussen groene heuvels en de rivier de Bosna. Volgens Osmanagic reed hij er op een dag begin deze eeuw toevallig langs toen hem de geometrische vorm van de Visocica-heuvel opviel. Hij stapte uit en ging op ontdekkingstocht. Die leidde volgens hem naar zeker zes piramides die ondergronds met elkaar in verbinding staan.

Inmiddels heeft hij, seizoensgebonden, tientallen gidsen in dienst die rondleidingen geven op de tot Zonnepiramide gedoopte heuvel en door enkele kilometers uitgegraven gangen die op behoorlijke afstand daarvan zijn ontdekt. Daarnaast is een park verrezen met een eclectische verzameling attracties: van kleurrijke meditatiehutten, knuffelbomen en een auraversterkingsveld tot tennisbanen en een klimrek. Toeristische winkeltjes verkopen vegetarische snacks, souvenirs en flesjes geneeskrachtig ‘piramidebronwater’ à 5 euro. De parkeerplaats staat vol auto’s met Servische, Kroatische, Oostenrijkse en Duitse nummerborden. Osmanagic verwacht dit jaar 200.000 bezoekers.

Op de Zonnepiramide is weinig meer te zien dan begroeiing en de her en der blootgelegde structuur van het aardoppervlak. Volgens geologen exact dezelfde, natuurlijke materie van zandsteen, klei en slib die andere heuvels in de omgeving kenmerkt. Maar volgens Osmanagic door mensen gemaakt beton, van een hardheid die met moderne techniek niet te evenaren is.

Het gangenstelsel biedt een interessantere excursie. De tunnels doen denken aan een metaal- of mineralenmijn, zoals er in Bosnië oneindig veel buiten gebruik zijn. Binnen schuifelt Hazima Kezan (70) achter haar rollator en met de verplichte helm op langs ellipsvormige stenen en bordjes met verhandelingen over energiebanen en waterkristallen. „Ik heb enorm veel last van mijn gewrichten”, zegt de Bosnische die in Genève woont. „Ik heb verhalen gelezen van mensen die hier van hun kwalen genazen.” Op de website van het piramideproject staan getuigenissen van bezoekers die zeggen van hun pijnen, suikerziekte of zelfs kanker af te zijn gekomen. „Ik ben er nu voor de derde keer in de verwachting dat het ook mij gebeurt”, zegt Kezan. Al heeft ze er nog weinig van gemerkt.

Sommige bezoekers zijn puur nieuwsgierige toeristen. Zoals de Filippijn Amroding Mayo (43). Hij bezoekt Europa meerdere keren per jaar en was nog nooit in Bosnië geweest. „Maar er bleek hier niet zo heel veel te doen. Toen stelde een gids voor deze piramides te bezoeken. Ik vind het wel bijzonder, maar weet niet zo goed of ik het moet geloven.”

Anderen zijn volledig overtuigd van „de visionair” Osmanagic. Zoals de Nederlandse natuurgenezer Thea Boven (65) die, met haar partner, al jaren in Visoko komt. Zij heeft mensen gezien die hier „een ware transformatie” hebben doorgemaakt en brengt weinig geduld op voor scepsis over het piramidecomplex. „Waarom heb je bewijs nodig van de archeologische waarde of de energie hier? Wetenschap is betrekkelijk. We zijn allemaal onze eigen autoriteit.” Zelfs als het aantoonbaar onwaar is dat deze heuvels kunstmatige piramides herbergen, ziet ze nog geen schaduwzijde aan het verhaal erover. „Wat maakt het uit als mensen erin geloven en zich er beter van voelen? Het doet toch niemand kwaad?”

Dat valt te betwisten, als bezoekers vanwege hun vertrouwen in de werking van ondergrondse ademhalingsoefeningen of het drinken van piramidewater besluiten een chemokuur te staken of vaccinaties weigeren. De gidsen uiten zich uitermate sceptisch over de coronaprik. Ook Osmanagic raakt niet uitgepraat over energiebanen, maar zegt herhaaldelijk dat hij „nooit medische claims” doet. „Ik ben geen dokter.” Toch is Visoko inmiddels meer een new age-centrum voor spiritualiteit en (hoop op) miraculeuze genezingen geworden dan een archeologisch onderzoeksgebied, waar het in het begin naar uitzag.

Texaanse twang

Osmanagic (62) was voor het uitbreken van de Bosnische oorlog in 1992 naar Houston geëmigreerd, waar hij met succes een metaalbewerkingbedrijf begon. Nog altijd draagt hij graag een cowboyhoed en heeft zijn Engels naast een Slavisch accent ook de Texaanse twang. Als hobby bezocht hij piramides en vermeende piramides over de hele wereld. En hij schreef alternatieve geschiedenisboeken waarin hij opperde dat de Maya’s afstammen van de bevolking van de mythische eiland Atlantis en dat Adolf Hitler in 1945 ontsnapte naar Antarctica. „Al mijn eerdere onderzoek heeft me voorbereid op deze ontdekking”, zegt hij.

Toen hij die in 2005 bekendmaakte, was de nationale en internationale media-aandacht overweldigend. Vooral in Bosnië zelf ontstond bijna hysterisch enthousiasme voor het fantastische idee dat hier ver voor de Ottomanen, de Serviërs en andere bezetters, een beschaving zou zijn geweest die geavanceerder was dan de mensheid voor mogelijk hield. Terwijl elders in Europa een ijstijd heerste en kleine groepjes jagers-verzamelaars rondliepen, zouden hier al ongekend grote piramides zijn gebouwd. „Osmanagic boorde lokale trots aan door Bosniërs hypothetische voorouders voor te spiegelen die veel verder teruggaan dan de etnonationalische groepen om hen heen”, zegt Harvard-historicus Riedlmayer. „Daarmee kreeg hij geld los bij de autoriteiten.”

En dat, zo vertelt Mirsad Sijaric, directeur van het Nationaal Museum van Bosnië en Herzegovina, ging ten koste van echt archeologisch onderzoek. „Visoko is daadwerkelijk een interessante archeologische plek. Er zijn resten gevonden uit de neolithische en de Ottomaanse periode. Op de zogenaamde Zonnepiramide staat een Middeleeuws fort. Osmanagic heeft daar met zijn achteloze opgravingen blijvende schade aan toegebracht”, zegt Sijaric, die zelf archeoloog is en onderzoek deed in Visoko.

Het is niet te bewijzen dat publiek geld voor historisch onderzoek dat aan Osmanagic en zijn ontdekking is besteed, anders ten goede zou zijn gekomen aan het museum of ander archeologisch erfgoed. Maar het voelt een tikje cru dat Bosnië jaren kende waarin het museum het pand niet kon verwarmen en het personeel nauwelijks kon betalen, terwijl wel gespendeerd werd aan de zogenaamde overblijfselen van een verzonnen beschaving. Sijaric: „Het zegt iets over ons verrotte politieke systeem dat Osmanagic lange tijd serieus genomen is. Een positief verhaal vertellen over Bosnië was belangrijker voor politici dan de werkelijkheid. Stenen en gebakken lucht verkopen aan toeristen werd als een goede investering gezien.”

Inmiddels hebben behalve in Visoko zelf de meeste politici hun handen afgetrokken van het piramideproject. Osmanagic vond instituten in Rusland, Kroatië, Polen en Italië die zijn aannames of het materiaal van de piramide en de energiebanen staafden, maar daartegenover staan Bosnische en westerse experts die de historische claims ontkrachtten. Het is hem inmiddels verboden om op de Visocica-heuvel te graven of deze te exploiteren.

Osmanagic zelf doet de academische tegenwerking die hij kreeg gefrustreerd af als „afkomstig „van de elite die de geschiedenis schrijft, sites als Wikipedia beheerst, en dus de macht heeft over het verleden en de toekomst.”

Hij krijgt, zegt hij, geen cent Bosnisch belastinggeld meer en moet zijn graafwerkzaamheden met eigen geld, donaties en geld dat bezoekers er uitgeven financieren. In 2035 hoopt hij het hele gangenstelsel onder de piramides bloot te hebben gelegd. „Het kan me niet meer schelen of ik de elite overtuig, maar ik denk dat de meeste mensen het verhaal van de piramides zullen geloven.”

In Visoko zelf is de bevolking onverschillig over of blij met het project. Zeker 80 procent van de inwoners is nog nooit bij de piramides geweest en „gelooft niet dat ze door mensen gemaakt zijn”, gokt gids Eldar Semir (20).

Zelf is hij ontzettend dankbaar dat de piramides hem betaald werk verschaffen terwijl hij zich tegelijkertijd kan ontwikkelen. Anders had hij Visoko waarschijnlijk moeten verlaten om elders in Europa te gaan werken, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten. Hij is ook erg te spreken over de bemoeienis van Novak Djokovic. „Eerder werd dit wel gezien als een nationalistisch Bosnisch project.” Maar nu er een Servische hardliner bij betrokken is die feestviert met de separatische Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik „is dat niet meer het geval”. Uiteindelijk, zegt de twintiger, maakt het niet zoveel uit of je in de piramides gelooft („ik ben er ruimdenkend genoeg voor”). „Het gaat erom dat ze mensen bij elkaar brengen.”

