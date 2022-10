Tien dagen van muziek genieten in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Een geweldig feest. Tijdens een van de concerten zit ik naast een jongeman, die voortdurend zijn linkerbeen beweegt. Ik voel de trillingen in mijn stoel. Beleefd vraag ik hem of hij daarmee wil stoppen. „Ik zal mijn best doen”, zegt hij, „maar ik ben extreem nerveus.”

Na het concert: „Mag ik je vragen waarom je zo extreem nerveus bent?” „Ik ben de componist” – en hij rent naar voren om een daverend applaus in ontvangst te nemen.

