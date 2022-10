Meerdere gewonden en arrestaties bij rellen Sturm Graz - Feyenoord

Rond de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Sturm Graz zijn donderdagavond in het Oostenrijkse Graz meerdere mensen gewond geraakt. Ook werd een onbekend aantal aanhoudingen verricht. Dat melden de politie en Oostenrijkse media. Feyenoordfans vernielden deuren, toiletten en cateringpunten en staken een banner in brand.

De Mobiele Eenheid werd opgeroepen en die moest traangas inzetten, nadat agenten zelf met pepperspray en een reeks voorwerpen waren belaagd. Nog voor het fluitsignaal braken opstootjes uit is de Merkur Arena. Supporters verklaarden tegenover RTV Rijnmond dat zo’n vijftig tot honderd Feyenoordfans bij de rellen betrokken waren, die gesteund werden door dertig à veertig hooligans van de Poolse club Pogon Szczecin.

Al voor het begin van de wedstrijd richtten Feyenoordfans vernielingen aan in de stad terwijl ze in formatie richting het stadion liepen. Daarbij staken de supporters vuurwerk af en ontstonden kleine brandjes. Ook zorgde de mars voor verkeershinder. „De politie-acties duurden tot in de nachtelijke uren”, aldus de politie, die een onderzoek naar de ongeregeldheden heeft ingesteld.

Donderdagavond speelde Feyenoord de vijfde groepswedstrijd in de Europa League tegen Sturm Graz. 90 minuten lang wist geen van beide teams te scoren, maar diep in blessuretijd van de tweede helft maakte Otar Kiteishvili het winnende doelpunt voor de Oostenrijkers.