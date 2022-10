Terwijl regeringsleiders zich opmaken voor de klimaattop in Sharm el-Sheikh, de papierindustrie verantwoordelijk is voor een half procent van de mondiale uitstoot (meer dan de uitstoot van heel Nederland), en de papiertekorten en productiekosten gierend oplopen, worden boekhandels en lezers ook dit najaar weer overspoeld door honderden nieuwe titels. Waaronder het ene na het andere klimaatboek – zoals deze donderdag nog Het Klimaatboek van Greta Thunberg.

Milou Klein Lankhorst is uitgever van De Correspondent.

En ook dit jaar zullen zo’n 3,2 miljoen niet verkochte boeken worden vernietigd. In opdracht van de eigen uitgevers.

Van de groene idealen die in klimaatboeken worden beschreven, zien we in de uitgeefpraktijk nog weinig terug. Ja, het leeuwendeel van de uitgevers gebruikt FSC-papier uit (grotendeels) verantwoord beheerde bossen. Maar om het boekenvak te verduurzamen kan en moet er véél meer gebeuren. Waarom is dat zo moeilijk?

Ten eerste is er de energiecrisis. De productie van papier kost ontzettend veel energie. Bij De Correspondent zijn de productiekosten van een boek hierdoor sinds 2021 met ruim 20 procent gestegen.

Ten tweede heerst er een enorme papierschaarste. Door de hoge energieprijzen moeten veel fabrieken hun deuren sluiten of stappen ze over naar lucratievere markten als karton, voor het verpakken van alles wat thuis bezorgd moet worden, en wc-papier.

Door dit papiertekort ontstaan lange wachtrijen bij drukkers. Vooral bij herdrukken is dat lastig: is een boek succesvoller dan gedacht, dan mist de uitgever zijn momentum in de soms wel vier weken die het kost om een herdruk te laten maken. Die angst leidt weer tot hogere oplages, die vervolgens al te vaak liggen te verstoffen in het magazijn om ten slotte in de afvalverwerking te eindigen.

Ten derde is er de leescrisis; jongeren lezen minder en minder goed, en zo worden boeken steeds minder aantrekkelijk en toegankelijk. Door de dreigende recessie neemt de toegankelijkheid extra af; met aan de ene kant inflatie en aan de andere kant de stijgende productiekosten worden boeken voor een grote groep mensen een onbetaalbaar luxeproduct.

Zolang duurzame keuzes ook dure keuzes zijn, zal verduurzaming boeken nog duurder maken.

Toekomstbestendig

Daar komt bij dat een boek een ‘ketenproduct’ is: er is een netwerk van organisaties nodig om van een boom een boek te maken en dat boek in de boekhandel te krijgen. Initiatieven om één schakel te verduurzamen helpen dus maar deels. Niet gek dus, dat uitgevers worstelen met verduurzaming.

Maar zou het naast broodnodig niet ook charmant en mooi zijn om een van de oudste producten ter wereld nu echt toekomstbestendig te maken?

Om te beginnen zouden uitgevers met de papier- en inktfabrikanten, drukkerijen, distributeurs en boekhandels moeten onderzoeken waar de meeste uitstoot zit en waar circulariteit mogelijk is. In de tussentijd kunnen ze laaghangend fruit plukken. Met deze vier stappen kunnen uitgevers hun product direct duurzamer maken:

1. Wees daarbij selectief in wat en hoe je uitgeeft

Minder is meer. Meer liefde per boek, meer tijd voor redactie, meer tijd voor vormgeving en meer tijd voor promotie, vertalen zich doorgaans in meer verkoop per titel.

Wees selectief in wat je op papier uitgeeft. Niet alles hoeft per se op papier. Sommige boeken voldoen als e-book, anderen lenen zich voor een online uitgave. Vooral boeken met een korte houdbaarheid (denk aan werkboeken of boeken die ieder jaar moeten worden herzien), kunnen wellicht ook alleen digitaal verschijnen.

2. Gebruik circulaire materialen

Daar valt enorme winst te behalen: de productie van gerecycled papier veroorzaakt aanzienlijk minder uitstoot dan het maken van nieuw papier (waarvoor productiebos wordt gekapt).

Dankzij verbeterde technologie kan bovendien steeds meer papier uit oud papier worden gemaakt.

3. Druk alleen wat je nodig hebt

Nu al liggen 9,2 miljoen boeken in een donker magazijn te wachten op hun onvermijdelijke lot: vernietiging. Van deze titels is de afgelopen twaalf maanden geen enkel exemplaar verkocht. Zulke overschotten kunnen uitgevers vermijden. De traditionele druktechniek, waarbij in één keer de hele oplage wordt gedrukt, geeft een prikkel om méér boeken te drukken. Want hoe hoger de oplage, hoe lager de prijs per boek. De startkosten zijn hoog, maar als de drukpers eenmaal draait nemen de kosten per exemplaar snel af. En zo wordt er al snel teveel gedrukt.

Printing on Demand (POD) maakt het mogelijk om alleen te drukken wat een uitgever nodig heeft. Dat kan per exemplaar, maar ook in oplage: tot duizend exemplaren is POD niet duurder dan normaal drukken.

Een ‘op verzoek geprint’ boek kan binnen 24 uur bij de boekhandel of lezer zijn. Uitgevers kunnen deze techniek ook gebruiken om boeken beschikbaar te houden zonder met voorraden te zitten. Je kunt zelfs al kookboeken met kleurenfoto’s en dikke omslagen uit de printer laten rollen, hoewel dit nu nog prijzig is en daardoor minder aantrekkelijk.

De volgende stap is dat ‘POD’-aanbieders goedkopere en duurzame materialen gaan gebruiken.

4. Schaf het recht van retour af

Dat recht betekent dat boekhandelaren onverkochte boeken kunnen terugsturen naar het distributiecentrum waar alle uitgeverijen hun voorraden bewaren. Jaarlijks komen zo drie miljoen niet verkochte boeken vanuit de boekhandel terug. Het overgrote deel daarvan wordt niet opnieuw verkocht.

Door het recht van retour af te schaffen, kan het onnodig heen en weer gesleep van boeken worden ingeperkt en zo de uitstoot door het vervoer worden bespaard. Ook dwingt het boekhandelaren om minder (exemplaren van) titels in te kopen en uitgevers om selectiever te zijn in wat en hoeveel ze op papier drukken.

Mochten boekhandelaren niettemin met een aantal niet-verkochte boeken blijven zitten, dan zou er met een jaarlijkse kortingsactie voor geselecteerde titels een uitzondering kunnen worden gemaakt op de Wet op de vaste boekenprijs, die dicteert dat op boeken geen korting mag worden gegeven.

Blijven er dan nóg exemplaren liggen? Dan is het niet alleen socialer maar ook groener om die boeken te doneren aan bibliotheken, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, buurthuizen en scholen in de buurt, in plaats van ze terug te sturen aan het distributiecentrum. Wie weet brengt het meer mensen aan het lezen: ook een vorm van circulariteit.

Tijd voor actie: boeken hebben pas echt toekomst als ze duurzaam zijn.