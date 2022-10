Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Ons staatsbestel vermorzelt mensen. Het slikt levende, intelligente wezens in die aan het werk gaan in ons parlement en spuugt na een aantal jaar opgebrande hoopjes ellende uit. Vorige week stond er in NRC een openhartig gesprek tussen parlementariërs over de vraag hoe het komt dat de Tweede Kamer zo’n burn-out fabriek is. De eerste oorzaak is voorspelbaar. Net als in het onderwijs en de zorg hebben parlementariërs grote verantwoordelijkheden en ligt er te veel werk voor te weinig mensen die te weinig ondersteuning krijgen en liever hun schoen opeten dan toegeven dat het allemaal te veel is.

De parlementariërs hebben daarnaast als bijkomstigheid dat zij hun werk uitvoeren te midden van permanent boegeroep. Stelt u zich de gemiddelde operatiekamer, klaslokaal, kantoor of andere werkplek voor met op de eerste rij een stel hooligans dat u uitscheldt, uitlacht, bierflesjes naar u gooit, beledigt en bedreigt. Het is een ‘extreem onveilige werkplek’, volgens de ondervraagden.

Er is al tijden veel oprechte verontwaardiging over, maar een oplossing blijft uit. Hetzelfde gebeurt in de wetenschap, media, openbaar bestuur. We zijn nu eenmaal neergestreken op Twitter, waar elk uitwisseling verzandt in een buitengewoon vijandige interactie.

De regels van dit zogenaamde gesprek worden sinds gisteren bepaald door de excentrieke miljardair Elon Musk. Aan hem om te besluiten of je mag doorgaan met anoniem haatspuien. Het opheffen van die anonimiteit zou een oplossing zijn tegen de vervuiling van het debat, maar tegelijk is die anonimiteit essentieel voor dissidenten in de Arabische wereld, China en Rusland. Succes met het besturen van je globale medium, Musk!

Er zijn uiteraard wel oplossingen die het giftige klimaat kunnen temperen. Zo zouden fracties kunnen stoppen met hun permanente sociale-media-obsessie en hun hapklare filmpjes, en zouden Kamerleden iets meer uit de wind kunnen worden gehouden. Minister De Jonge zette deze week de reactiemogelijkheid onder zijn Twitterberichten uit. Terecht.

Maar politici zouden politici niet zijn als ze de oplossing niet óók zagen in beleid en wetsvoorstellen. Voormalig Kamerlid Ton Elias deed in NRC een aantal uitstekende voorstellen om het parlement te hervormen. Maar die voorstellen bestaan al lang, net als het idee om een kiesdrempel in te voeren om zo het aantal fracties terug te dringen en de opvatting dat ‘zetelroof’ door afsplitsingen verboden moet worden. Het is de vraag welk effect dit heeft op de eerder genoemde onveiligheid van de werkplek.

Eén belangrijke opbrand-factor brengen de Kamerleden steeds niet ter sprake, juist omdat alleen al het opwerpen ervan onveilig is. Dat is de uitermate giftige cultuur in sommige partijen. Kamerleden branden niet alleen op, ze worden ook weggepest, kapotgeknepen in een ijzeren fractiediscipline waarin ze geen mogelijkheid zien om af te wijken en zichzelf te manifesteren.

Kijk maar naar VVD-Kamerlid Daan de Neef. Hij kreeg gewetensbezwaren over het gevoerde asielbeleid van zijn partij („ijskoud”) en zag geen andere mogelijkheid dan te vertrekken uit het parlement. Of naar PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij werd na aantijgingen over verkeerde gedragingen op non-actief gezet door het bestuur. Dat bleek onterecht.

Na zijn vrijpleiting reageerde Van Dijk opgelucht; eindelijk steun uit de partij. Daar had het eerder aan ontbroken. In een interview met EenVandaag liet hij vorige week weten zich het liefst weer aan te willen sluiten bij de PvdA-fractie. Oprichting van een eenmansfractie sloot hij ook niet uit. De PvdA (u weet wel, die partij met een plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland) zag een terugkeer niet zitten. Vrijdag bleek dat de partij en Van Dijk daarover afspraken gemaakt hebben, maar lang leek het credo: bij twijfel preventief ruimen.

De onveiligheid komt dus van buiten en binnen het parlement. Laten we, voor de Kamer opnieuw wordt ingericht, eerst álle oorzaken van de onveilige werkomgeving aldaar op tafel leggen. Misschien blijkt de mogelijkheid zich af te splitsen dan wel een essentiële ontsnappingsroute voor de parlementariër om te ontkomen aan de macht van de politieke partij.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.