Er was eens in een land hier ver vandaan

Een vrouw die grootse levensdromen had

Beroemd zijn, reizen maken, steeds op pad…

Maar ja, ze was een doorsnee oer-Javaan

Ze leefde, baarde, stierf, en dat was dat

Hoewel? Ze was al grotendeels vergaan

(Er restte slechts wat bot van haar bestaan)

Toen ze ontdekt werd als fossiele schat

Een klein miljoen jaar na haar leven stromen

De mensen Naturalis in, voor haar

En ligt haar nieuwe vliegticket al klaar

Dus: Blijf ze altijd koesteren, je dromen

De kans bestaat dat ze ooit uit gaan komen

Al duurt het negenhonderdduizend jaar…