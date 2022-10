Enschede stopt met omstreden WOZ-proef na zorgen over privacy

„Per direct” is de proef in Enschede geschrapt waarbij de gemeente huiseigenaren verzocht foto’s van hun interieur te maken en op te sturen. De foto’s moesten de gemeente helpen om de WOZ-waarde van hun woningen te bepalen. Dat bevestigt het gemeentelijk belastingkantoor van Twente vrijdag aan NRC na berichtgeving van regionale media Tubantia en RTV Oost. Woningbezitters kregen begin oktober een brief met de vraag foto’s van de binnenkant van hun huis te delen. Het verzoek stuitte al snel op kritische vragen over privacy.

Het gemeentelijk belastingkantoor van Twente zegt vrijdag de onrust die is ontstaan te betreuren. „Dat was in geen geval de bedoeling.” Bijna de hele gemeenteraad van Enschede had afgelopen maandag, op aansturen van D66 en PVV, een motie ingediend om de proef te stoppen. De kwestie leidde ook tot Kamervragen. Eerder al werd de landelijke pilot in Oost-Brabantse gemeenten uitgevoerd. De bedoeling was de WOZ-waarde van een woning nauwkeuriger vaststellen. Die waarde speelt een rol bij de vaststelling van belastingen en wordt onder meer bepaald op basis van het bouwjaar, maar ook het huidige onderhoud van de woning.

„Wij kunnen natuurlijk niet bij u binnenkijken. Terwijl de huidige staat van de binnenkant van uw woning wel invloed heeft op de WOZ-waarde”, zo stond in de brief, die Tubantia eerder deze week publiceerde. Woningeigenaren zouden dan via een QR-code elf foto’s moeten uploaden van de binnenkant van hun huis - van toilet tot keuken. Volgens sommigen deed de brief vermoeden dat het verplicht was om de foto’s in te sturen.

