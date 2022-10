En wéér weegt het economische belang van Duitsland zwaarder

Pas bij de derde poging lukte het bondspresident Frank-Walter Steinmeier een bezoek te brengen aan Oekraïne. In april was Steinmeier onderweg naar Kiev, maar gaf de regering-Zelensky ter hoogte van Warschau te kennen dat hij niet welkom was. Vorige week werd zijn reis afgezegd uit zorg om de luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad, waarop de Duitse oppositie hem voor „angsthaas” uitmaakte. Deze week dinsdag stond hij er.

Na een bezoek aan het noordelijke stadje Koriukivka trof hij president Zelensky voor een gesprek en een persconferentie. Toen Zelensky alle gespreksonderwerpen had opgedreund – financiële en militaire hulp, de wederopbouw van Oekraïne, het „hele spectrum van de dreiging door Rusland” – was het woord aan Steinmeier, die sprak over moed en solidariteit. Zelensky wipte ongeduldig van het ene been op het andere, alsof hij geen tijd had voor de beleefdheden uit Duitsland. De handdruk ten afscheid was koel en kort.

Steinmeier, maar ook kanselier Olaf Scholz en hun partij de SPD, worden achtervolgd door fouten uit het verleden. Goede betrekkingen met Rusland en een grote afhankelijkheid van Russisch gas, maakten decennialang deel uit van het sociaal-democratische buitenlandbeleid. Dat moet opnieuw vorm krijgen, en dat gaat met horten en stoten, bleek deze week eens te meer.

In Kiev werd Steinmeier met argwaan ontvangen omdat hij onder kanselier Gerhard Schröder Nord Stream 1 voorbereidde en later als minister van Buitenlandse Zaken Nord Stream 2, en geen oor had voor de bezwaren uit Oekraïne. Steinmeier noemde zijn Russische collega Sergei Lavrov in die jaren „lieve Sergei”.

Olaf Scholz wekte deze week internationaal verbijstering omdat hij – in strijd met het advies van zes van zijn ministers, de Europese Commissie en de Duitse inlichtingendiensten – het Chinese staatsbedrijf Cosco toestond een aandeel in een terminal in de Hamburgse haven te kopen. Op een moment waarop Europa, gedwongen door een pandemie en een oorlog, autonomer wil worden, heeft Scholz meer oog voor commerciële belangen dan voor strategische afwegingen.

„De Amerikanen hebben ons jarenlang voor onze afhankelijkheid van Russisch gas gewaarschuwd”, zegt CDU-Bondsdaglid Norbert Röttgen. „Ze zien nu hoe we deze fout in onze relatie tot China herhalen. Dat kun je bepaald hardleers noemen.”

Nostalgie

De voorzitter van de SPD, Lars Klingbeil, zei in een toespraak vorige week wel degelijk dat er geleerd moet worden van de fouten uit de laatste jaren. Er waren „blinde vlekken”, er was aan „een oud beeld van Rusland vastgehouden” terwijl dat niet meer met de realiteit strookte. „Duitsland en Rusland delen een bijzondere geschiedenis”, aldus Klingbeil. Rusland vindt ook dat de geschiedenis met Duitsland een bijzondere is, maar gebruikt dat als dreigement: dat Duitsland wapens levert aan Oekraïne roept oude herinneringen op aan Duitsland als agressor, aldus Russische diplomaten in Berlijn. Onder SPD-voorzitter Klingbeil moet een commissie pijlers voor een nieuwe buitenlandpolitiek ontwikkelen.

Lees ook: Duitsland was dertig jaar lang vredesdronken

Maar de koerswijziging wordt nog niet overal in de partij omarmd. SPD-fractievoorzitter Rolf Mützenich pleitte vorig weekend bij de ZDF voor meer diplomatieke inspanningen voor vrede. Op Twitter schreef Bondsdaglid Ralf Stegner dat oorlog maar „één winnaar kent, namelijk diegene die winst maakt uit wapenverkoop” en maande hij „militaire escalatie” door Poetin serieus te nemen. In een verklaring van de linkervleugel van de SPD, in de Bondsdag de dominantere vleugel, wordt het belang van ontwapening onderstreept.

Tegenover de linkervleugel, die sceptisch is over wapenleveranties aan Oekraïne en met een zekere nostalgie terugblikt op de Ostpolitik van Willy Brandt, staan pragmatische sociaal-democraten met oog voor industrie en economie, gevormd door het idee van de ‘derde weg’. Voor hen waren de gasdeals ingegeven door economische belangen en niet door ideologie. Gerhard Schröder was zo’n pragmaticus, en ook Olaf Scholz wordt zo gezien.

Business

Dat is een verklaring waarom Scholz ondanks de enorme weerstand de aankoop door het Chinese Cosco van een aandeel van 24,9 procent in een terminal in Hamburg erdoorheen drukte: de haven kon de investering gebruiken, business is business.

Scholz, die tussen 2011 en 2018 burgemeester was in Hamburg, steunde met zijn beslissing zijn opvolger Peter Tschentscher (SPD). Scholz’ coalitiepartners de Groenen en ook de FDP waren fel tegen het voornemen. De partijvoorzitter van de Groenen, Omid Nouripour, constateerde afgelopen maandag korzelig dat de haven-kwestie „geen kwestie van lokale partijpolitiek is, maar een kwestie van de soevereiniteit van het land”.

Volgende week maakt Scholz, in de woorden van zijn woordvoerder, een „dagtrip” naar China om Xi Jinping te ontmoeten. De Franse president Emmanuel Macron verzocht Scholz om samen te reizen, of het bezoek tenminste uit te stellen tot na de G20 in Indonesië, zodat Europa als gesloten front kan optreden, maar Scholz bedankte.

Critici wijzen erop dat Scholz Xi kennelijk graag snel wil vereren met een bezoek en dat een gefnuikte havendeal geen goed uitgangspunt voor een gesprek was geweest. Volgens die lezing deinst Scholz ervoor terug om een heldere positie in te nemen – net zomin als Scholz of zijn voorganger Merkel duidelijk positie koos jegens Poetin.

Woensdag was Scholz op bezoek bij Macron in Parijs. Behalve onbegrip over de Duitse koers tegenover China, heerst er in Frankrijk en andere EU-landen onvrede over het forse steunpakket voor Duitse burgers en bedrijven, terwijl Scholz zich verzet tegen een EU-breed gasprijsplafond. Ook Scholz’ terughoudende opstelling qua wapenleveranties wordt sterk bekritiseerd, met name door Oost-Europese landen.

Lees ook: Diplomatieke steek tekent de verhouding tussen Macron en Scholz

FDP-Bondsdaglid Marie-Agnes Strack-Zimmermann ziet de verzoenende houding van SPD’ers als Mützenich en Stegner tegenover Rusland ook terug bij Scholz. „Het denken van de heer Mützenich en de heer Stegner en co is jammer genoeg een denktrant die niet alleen wat betreft Rusland, maar ook wat betreft China dominant is onder de directe adviseurs van Olaf Scholz”, zegt Strack-Zimmermann. „Dat is fataal.” En, vervolgt het bestuurslid van de coalitiepartij: „Het is een enorme rem op de noodzakelijke herziening van de Duitse veiligheidspolitiek. Dat belast onze coalitie in hoge mate.”

De woordvoerder van Scholz blijft benadrukken dat het aandeel van 24,9 procent in een van de terminals in de Hamburgse haven de Chinese rederij geen grote inspraak geeft – het bedrijf mag geen bestuursleden benoemen en heeft geen vetorecht, anders dan met het aanvankelijk geplande aandeel van 35 procent.

Maar volgens critici is ook een kleiner aandeel voor China belangrijk, omdat het daarmee Amerikaanse sancties zou kunnen omzeilen bij een eventuele Chinese aanval op Taiwan. Het internationale scheepsverkeer zou dan blijven bestaan. Bovendien is het voor China van strategisch belang data te verzamelen over goederenstromen en grondstoffenvoorraden.

Nieuwe deal met China

De zakenkrant Handelsblatt meldde donderdag bovendien dat er een nieuwe deal met China aanstaande is: een chipfabriek van het Duitse bedrijf Elmos wordt mogelijk overgenomen door Silex, een in Zweden gevestigd dochterbedrijf van een Chinees concern. De Duitse inlichtingendienst maakt bezwaar, maar volgens het Handelsblatt wil het ministerie van Economie de koop goedkeuren. Het ministerie beargumenteert dat het een verouderde technologie is waar China niet wijzer van zal worden. Maar volgens de inlichtingendienst gaat het China ook om de productiecapaciteit.

Scholz’ eigengereide besluit in de zaak Cosco zet veel op het spel. In zijn coalitie, waar hij de bezwaren van zes van zijn ministers in de wind sloeg. Internationaal, waar hij aanzien verliest omdat hij blind lijkt voor de symboliek van zijn besluit, juist nadat Duitsland zich jarenlang te afhankelijk maakte van Rusland ondanks waarschuwingen van buitenaf. Weer wegen de belangen van de Duitse economie zwaarder.

Het oordeel van CDU-oppositielid Norbert Röttgen is hard. Zelden, zei hij, heeft een Duitse regering „voor zoveel teleurstelling en irritatie gezorgd bij onze internationale partners als Olaf Scholz en zijn coalitie in de laatste tien maanden”.