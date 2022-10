EMA: hevige menstruatiebloeding kan bijwerking zijn van coronavaccins Pfizer en Moderna

Een hevige menstruatiebloeding kan een bijwerking zijn van het coronavaccin van Pfizer en Moderna. Dat schrijft de adviescommissie (PRAC) van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA in een vrijdag verschenen advies.

Hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen, is volgens de commissie onbekend. De meldingen die de commissie heeft onderzocht leken „niet ernstig en tijdelijk van aard”. Toch adviseert commissie om deze bijwerking op te nemen in de bijsluiter van de mRNA Covid-19 vaccins Comirnaty (BioNTech/Pfizer) en Spikevax (Moderna).

Hevige menstruatiebloedingen kunnen volgens de commissie gedefinieerd worden als toename in volume en/of lengte van het maandelijkse bloedverlies. Dit kan volgens de commissie van invloed zijn op de „fysieke, sociale en emotionele kwaliteit van leven”. Meldingen van zware bloedingen zijn gedaan na de eerste, tweede en booster dosis van de Corminaty en Spikevax vaccins.

De PRAC heeft alle beschikbare data bestudeerd, onder meer de data uit de klinische onderzoeken en de meldingen die zijn gedaan nadat het vaccin beschikbaar kwam. Ook is er gekeken naar de medische literatuur.

Volgens de commissie bestaat er tenminste een „gerede mogelijkheid” dat zware menstruele bloedingen „causaal verband houden” met deze typen coronavaccins en dat daarom de productinformatie van deze vaccins moet worden aangepast.

Vruchtbaarheid

Er is volgens de commissie geen bewijs dat menstruatiestoornissen gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid van vrouwen. Ook is er volgens de commissie geen reden tot zorg om de mRNA Covid-19 vaccins te gebruiken voor en tijdens de zwangerschap. Uit onderzoek blijkt dat deze vaccins niet voor complicaties zorgen tijdens de zwangerschap voor de moeder en het kind. De vaccins zijn volgens de commissie effectief in het verminderen van het risico op ziekenhuisopname en sterfte bij zwangeren als gevolg van corona. Daarmee wegen voordelen van de vaccins volgens de commissie zwaarder dan de risico’s.

De commissie blijft de meldingen volgen en spoort patiënten en zorgmedewerkers aan om de bijwerkingen te blijven melden bij lokale toezichthouders. In Nederland is dat het bijwerkingencentrum Lareb.

Directeur Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb zegt dat ze zelf op basis van de vele meldingen vorig jaar al aangaven dat dit mogelijk een bijwerking was. Kant: „Het is goed dat het advies nu is dat het in de bijsluiter van het Moderna en Pfizer vaccin komt, van de vaccins die nu nog gegeven worden.” In totaal ontving Lareb tot nu toe ruim 27.000 meldingen van diverse menstruatieklachten. De meldingen werden ontvangen na alle verschillende corona vaccins. Naast hevige bloedingen betreft dit ook vaak het uitblijven van de menstruatie.