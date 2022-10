Elon Musk rondt overname Twitter af en ontslaat top bedrijf

De overname van Twitter door Elon Musk is donderdagavond definitief afgerond. Dat melden Amerikaanse media. Musk probeerde lange tijd onder de overname ter waarde van 44 miljard dollar uit te komen, maar moest na een juridische strijd toch overstag gaan.

The New York Times meldt dat de eigenaar van Tesla en SpaceX gelijk vier topbestuurders van het sociale mediabedrijf heeft ontslagen. Onder hen zijn Parag Agrawal, die diende als topman van Twitter en de financiële topman Ned Segal. Musk had eerder al grote veranderingen bij Twitter aangekondigd. Zo zou hij investeerders verteld hebben dat hij 75 procent van de werknemers bij het bedrijf wil ontslaan.

Daarnaast wil hij het aantal gebruikers van het platform, dat nu op 200 miljoen ligt, laten groeien tot ruim 930 miljoen in 2028. In 2028 hoopt Musk daarnaast op een jaaromzet van ruim 26 miljard dollar, waar het bedrijf afgelopen jaar nog circa 5 miljard dollar aan inkomsten binnenhaalde.

Een langlopend juridisch gevecht

Met de afgeronde deal komt een einde aan een langlopend juridisch gevecht tussen Musk en het bestuur van Twitter. Musk kondigde in april aan het bedrijf over te nemen voor 44 miljard dollar, maar begon binnen enkele weken openlijk twijfel te zaaien over de overname. Hij zei dat het sociale mediaplatform het bedrag niet waard was en dat er onduidelijkheid was over de hoeveelheid spamaccounts. In juli liet hij weten helemaal af te zien van de overname.

Twitter stapte vervolgens naar de rechter om Musk te dwingen zich aan de overeenkomst te houden. Begin oktober kondigde Musk aan het platform alsnog over te nemen voor de afgesproken 44 miljard dollar. De rechtszaak, die later deze maand zou dienen, kon daardoor worden afgeblazen.