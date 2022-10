Een kind krijgen, zo kan het ook

Toen besloten ze het via een draagmoeder te proberen. Maar in Nederland is het verboden daarvoor een oproep te plaatsen, dus hoe vind je die? Ook is in Nederland de barende moeder automatisch de juridische moeder van het kind – als de draagmoeder getrouwd is, is haar partner zelfs automatisch ‘de vader’. Maurice en Sander zouden in dat geval na de geboorte het kindje moeten adopteren, en hopen dat de vrouw zich in de tussentijd niet zou bedenken.

Nee, dan Canada. Daar zijn er organisaties die helpen zoeken naar de juiste draagmoeder. Er is plek voor vier ouders op een Canadese geboorteakte.

Maurice en Sander hadden een specifieke wens bij hun zoektocht naar een draagmoeder: ze wilden een tweeling. Het plan: van een eiceldonor zou één eicel worden bevrucht met het zaad van Maurice, de ander met dat van Sander. Samen zouden ze worden ingebracht bij de dragende vrouw. Door deze tweeling-constructie zouden ze allebei biologisch verbonden zijn met hun kinderen en hoefden ze het ingewikkelde traject maar één keer te doorlopen.