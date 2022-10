Wanneer verandert een duikvlucht in een vrije val? Deze week maakte de nieuwe Philips-ceo Roy Jakobs bekend wereldwijd 4.000 van de 79.000 banen te schrappen, waarvan 800 van de 11.000 banen in Nederland. Hoofdoorzaak van de malaise waarin Philips verkeert is het terugroepen van defecte adem-ondersteuningsmachines, waarin het concern een van de grote wereldspelers is. Dat kost geld, en daar komen schadevergoedingen aan patiënten nog bij.

Het schrappen van arbeidsplaatsen doet daadkrachtig aan. Het is bijna traditie voor nieuwe Philips-bazen om daar hun eigen baan mee te beginnen. Jacobs’ voorganger Frans van Houten schrapte er ruim tien jaar geleden ook al tegen de 7.000. Maar in wezen is het een zwaktebod, zeker waar het Philips aangaat. De marktomstandigheden mogen dan lastig zijn, en worden. Maar het grootste probleem, met de beademingsapparatuur, heeft het bedrijf zelf veroorzaakt.

Hier wreekt zich een totale bedrijfsstrategie, die van Philips een concern in zorgtechniek heeft gemaakt. Het logge conglomeraat dat het eens was, is afgeslankt. Na eerdere verkopen van grote bedrijfsonderdelen, van muziekactiviteiten tot chipmachines (tegenwoordig ASML), is ook de afgelopen jaren doorgegaan met afstoten. Licht is weg (2016), televisies en audio (sinds 2012). En vorig jaar volgden de huishoudelijke apparaten, die werden verkocht aan een Chinese beleggingsmaatschappij.

De volgens plan overgebleven romp concentreert zich nu op medische en persoonlijke verzorging. Maar wat heeft dat alles opgeleverd? De beurswaarde is, met nog geen 12 miljard euro, nu lager dan een kwart eeuw geleden. Beleggers in het aandeel zijn, zelfs als dividenden worden meegerekend, sinds 1999 per saldo niets opgeschoten.

Op papier heeft Philips de trend naar conglomeraatvorming, tot aan de jaren zestig, en vervolgens de concentratie op kernactiviteiten vanaf eind jaren tachtig, keurig meegemaakt. Maar het wordt de vraag of deze manier van handelen niet te extreem is doorgezet. Met name in medische techniek is weliswaar veel te verdienen, maar zijn de risico’s voor aansprakelijkheid fors. Eén flinke fout en een bedrijf dat nog maar op één pootje staat verliest zijn evenwicht. Dat is te zien: Philips klom aanvankelijk fors in waarde, maar is in anderhalf jaar tijd daar nu meer dan 70 procent van kwijt.

Nu is dat allemaal strikt gezien een zaak tussen Philips, zijn aandeelhouders en werknemers. Maar in de nu sterk veranderende wereld spelen er ook andere overwegingen mee. Globalisering lijkt over zijn hoogtepunt heen en de geopolitieke onveiligheid neemt toe. Dat leidt overal, ook in Europa, tot een herwaardering van de eigen industriële basis en het vermogen om dichter bij huis producten te ontwikkelen en te vervaardigen. Het behoud van kennis en ambachtelijkheid is daarbij van groot belang. Daar is soms ook schaalgrootte voor nodig.

Ook in die zin is het teleurstellend wat Philips zichzelf heeft laten overkomen. Het management lijkt te lichtzinnig te zijn omgegaan met de eigen toekomst van het bedrijf en het bredere maatschappelijke belang dat Philips vertegenwoordigt. In plaats van extra wendbaar is het concern nu extra kwetsbaar geworden. Dat is de bestuurders aan te rekenen. Het is te hopen dat de volgende generatie onder de nieuwe ceo Jakobs niet alleen tactische, maar ook strategische intelligentie toont.