Deze week was in grote delen van Europa, Azië en Afrika een eclips te zien. Op het maximale punt, in Rusland, was 82 procent van de zon verduisterd. Dit meisje is door haar ouders te slapen gelegd op het strand van Karachi in Zuid-Pakistan. Het geloof is dat de eclips de ziekte van het dochtertje zal genezen.

Foto Asif Hassan / AFP