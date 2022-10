Op een bankje in het Haagse Zuiderpark hou ik mijn ogen gesloten. Het is een poging om mijn gestel onder controle te krijgen. De lucht is blauw. De vogels produceren een aangenaam geluid, totdat een man van middelbare leeftijd op het bankje naast mij begint met vloeken. „Sorry meneer”, zegt hij als hij doorkrijgt dat zijn gevloek mijn concentratie verstoort. Daarna volgt er een tirade van woede en ongeloof. De Russische oorlog in Oekraïne, mondiale ongelijkheid en de klimaatcrisis passeren de revue. De man vindt het onbegrijpelijk dat wij elkaar op zo’n unieke planeet, die ons in alles kan voorzien, elkaar toch permanent de tent uitvechten. „Hoe kan dat meneer?”, vraagt hij. In zijn stem hoor ik een diep verlangen naar troost, maar die troost kan ik hem niet bieden.

Wij hoeven niet als astronauten de ruimte in te gaan om bewust te zijn van het unieke karakter van onze planeet. Als bewoners van de aarde ontvangen wij bovendien voldoende signalen die ons bewust maken van onze wederzijdse afhankelijkheid. Zo maakte de pandemie recent zichtbaar hoe wij wereldwijd via virussen met elkaar verbonden zijn. De gevolgen van de klimaatcatastrofe discrimineren niet. In alle hoeken van de wereld zijn de gevolgen van Poetins oorlog in Oekraïne zichtbaar, en voelbaar.

Aan de lichte kant ontstaat via TikTok en andere sociale media langzamerhand een mondiale publieke ruimte met een gedeelde populaire cultuur. Denk aan tieners die wereldwijd dezelfde danspasjes op de Afrobeat maken, maar ook aan seksuele minderheden die geestverwanten voorbij de grens vinden. Denk ook aan voedselliefhebbers of boekenwurmen die dankzij TikTok buiten hun lokale bubbels nieuwe gerechten en boeken ontdekken, en delen.

Met deze bewustwording over de mondiale verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid zou je een feestje voor het universalisme verwachten. En toch wint het particularisme op alle fronten terrein. Dat is de paradox van onze tijd. In plaats van ons af te vragen hoe wij een mondiale polis kunnen vormen om ons te bewapenen tegen grensoverschrijdende bedreigingen, opereren onze politieke gemeenschappen vooral vanuit een dikke-ik-mentaliteit.

Zo overbieden welvarende Europese landen de zogenaamde ontwikkelingslanden op de LNG-markt, in hun poging om het gat te vullen dat is ontstaan als gevolg van de langzaam dicht draaiende Russische gaskraan. Het was niet anders tijdens de hoogtijdagen van de coronacrisis, toen rijke landen het een fantastisch idee vonden om vaccins te hamsteren, ten kosten van arme landen. Op VN-niveau lukt het ons als wereldgemeenschap nu ook niet om tot eensgezindheid te komen ten aanzien van vragen die het voortbestaan van de planeet bedreigen.

De voorzichtige conclusie is dat de koopman het van de dominee heeft gewonnen. Toch is het voor het voortbestaan van deze planeet beter als we ons niet naar de koopman gedragen, maar luisteren naar dominees, zoals de woedende man in het Haagse Zuiderpark. Dominees die ons een kosmopolitische levenshouding aanleren, voorbij onze particuliere en lokale identiteiten. De opdracht van onze tijd, zo schrijft filosoof Kwame Anthony Appiah in Cosmopolitanism, is om onze geesten en harten „uit te rusten met ideeën en instellingen die ons in staat zullen stellen om samen te leven als een wereldwijde stam die we zijn geworden”.

Het troostende nieuws is natuurlijk dat mensen, onder de juiste voorwaarden, voorbij hun eigen grenzen en particuliere identiteit samen kunnen werken. De belangrijkste voorwaarde is dat de onderlinge psychologische afstanden verkleind worden. Via dialoog en uitwisseling van verhalen. Niet achter gesloten deuren van diplomaten en zakenlieden, maar via een waarachtige (culturele) uitwisseling tussen individuen. Omdat ze samen die unieke planeet te verzorgen hebben.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.