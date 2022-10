KLM boekte winst ondanks problemen op Schiphol

Ondanks de problemen op Schiphol en de hoge brandstofprijzen, is de winst van Air France-KLM in het derde kwartaal op een hoger niveau dan in 2019, vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde kwartaalcijfers van de luchtvaartgroep. De operationele winst van KLM bedroeg dit kwartaal 443 miljoen euro en die van Air France 570 miljoen euro. Voor de hele groep was de nettowinst – na aftrek van kosten – 460 miljoen euro.

KLM vloog met minder vluchten vanwege de problemen op Schiphol, maar de ticketprijzen waren door de hoge vraag wel flink gestegen. Sinds de meivakantie kampt de luchthaven in Amsterdam met capaciteitsproblemen: onder meer door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling op de luchthaven ontstonden deze zomer lange rijen en werd een maximaal aantal passagiers per dag ingesteld.

‘Uitzichtloze situatie’

De problemen hebben luchtvaartmaatschappij KLM 175 miljoen euro gekost. De misgelopen inkomsten bestonden uit 145 miljoen euro en nog eens 30 miljoen ging naar de compensatie voor passagiers. Transavia, een budget-dochtermaatschappij van KLM, was aan de chaos op Schiphol ook nog eens 55 miljoen euro kwijt.

In de winter gelden nog steeds beperkingen op Schiphol. Zo wordt een maximumaantal passagiers gehandhaafd, dat bepaalt Schiphol. KLM betreurt dat deze maatregel het aantal passagiers voor de luchtvaartmaatschappij gaat beperken. „Op deze manier ontstaat een uitzichtloze situatie, die al sinds mei voortduurt”, aldus KLM.

Correctie (28 oktober 2022): in een eerdere versie van dit artikel werd de ‘nettowinst’ van KLM en Air France gemeld. Dat is aangepast naar ‘operationele winst’.