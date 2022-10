Zeldzaam protest in Tibet tegen draconische lockdown. ‘Zijn er nog mensen die ons komen redden?’

‘We hebben niets te eten of te drinken meer, laten ze ons hier dan gewoon maar creperen?”, vraagt een Han-Chinese vrouw die in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa woont zich vertwijfeld af. Ze post haar bericht op woensdag op Weibo, het Chinese Twitter. „Zijn er nog mensen die ons komen redden? Lhasa is echt verschrikkelijk.”

Lhasa is dan al zo’n tachtig dagen in lockdown. Het lukt de Tibetaanse stad maar niet om de uitbraak onder controle te krijgen. De bewoners worden daar zo hopeloos van dat ze besluiten de straat op gaan. Dat is in de rest van China al ongewoon, maar zeker in het uiterst streng gecontroleerde Lhasa, waar veel Tibetanen wonen.

Er komen filmpjes van het protest naar buiten die onder meer bij Radio Free Asia en de BBC te zien zijn.

De beelden zijn niet onafhankelijk te verifiëren, maar er is op te zien dat veel mensen te hoop zijn gelopen op straat. Er zijn ook nachtelijke beelden: daarop lijkt het alsof er ook gevechten zijn uitgebroken.

Zuurstoftekorten

Lhasa zit al langer in lockdown dan Wuhan in 2020. Toch is de ziekte in Lhasa officieel zo goed als onder controle: woensdag meldde de stad slechts acht nieuwe gevallen. Maar op sociale media zeggen mensen dat ze daar weinig van geloven. Ze spreken bijvoorbeeld van een groot tekort aan zuurstof. Hoe kan dat ontstaan als er niet heel veel mensen met corona aan de beademing liggen?

Het lijken vooral Han-Chinese arbeiders die in Lhasa de straat op zijn gegaan. Tibet is vooral voor armere en meer kansloze Chinezen aantrekkelijk. De lonen liggen er hoger dan aan de Chinese oostkust, werk is er makkelijker te krijgen. De overheid stimuleert Chinezen ook om naar minderheidsgebieden als Tibet en Xinjiang te trekken.

Door de lockdown ligt het werk van deze vaak flexibele arbeidskrachten nu al bijna drie maanden stil. De meesten krijgen geen loon, maar uitgaven als huur lopen wel gewoon door. Daarom willen velen zo snel mogelijk weg uit Lhasa en terug naar huis, waar ze misschien wel kunnen werken.

Het is moeilijker om uit Lhasa weg te komen dan om naar het buitenland te reizen Klagende bewoner op Weibo

Maar je mag Lhasa niet zomaar verlaten nu daar corona heerst. De jonge vrouw die op Weibo klaagt over honger en dorst, toont het formulier dat nodig is om Tibet uit te mogen. Er staan allemaal rode stempels op.

Ze heeft toestemming nodig van het straatcomité, het wijkcomité en het district. Ze moet uit een laag-risicogebied komen en drie recente coronatests kunnen overleggen. „Het is moeilijker om uit Lhasa weg te komen dan om naar het buitenland te reizen”, schrijft ze. Ze wacht alleen nog op haar laatste test, dan mag ze weg.

Partijcongres

Niet alleen Tibet kampt met moeilijk onder controle te brengen uitbraken van corona: ook elders in China worden er buiten de grootste steden veel uitbraken gemeld. Daar zijn de medische voorzieningen beperkter, het bestuur is minder capabel en de systemen zijn minder waterdicht. Ook aarzelden plaatselijke overheden om tijdens het belangrijke twintigste congres van de Communistische Partij van China (CPC) met slecht nieuws te komen.

Het is niet duidelijk wat er na woensdagnacht verder in Lhasa is gebeurd. Filmpjes die gepost zijn via socialemediakanalen van de Chinese overheid tonen alleen beelden van bijvoorbeeld de Potala, het voormalige paleis van de Tibetaanse Dalai Lama, vredig badend in het oranje licht van de ondergaande zon.