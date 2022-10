Amsterdamse burgemeester Halsema ziet na felle kritiek moskeeën af van steunverklaring lhbti+

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam ziet af van de verklaring waarin geweld tegen lhbti+-personen wordt veroordeeld. Dat zei ze vrijdagavond tegen de lokale televisiezender AT5. Verschillende moskeeën hadden eerder felle kritiek geuit op de gang van zaken rond het overleg over de steunverklaring en wilden die niet tekenen. Halsema zegt de verklaring af te blazen, omdat ze geen zin heeft om mensen die „op een rancuneuze of andere manier in het gezicht te duwen”.

Moskeebesturen waren verontwaardigd toen bleek dat voor een overleg over de verklaring eerder deze maand alleen islamitische en geen Joodse of christelijke organisaties waren uitgenodigd. Volgens De Blauwe Moskee was dat „absurd, discriminerend en beschuldigend”, want daardoor zou de gemeente moslims verantwoordelijk houden voor geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap.

Halsema wilde juist dat moskeeën met het ondertekenen van de verklaring konden laten zien dat ze „een positieve kracht in de Amsterdamse samenleving zijn”. Volgens de burgemeester is het altijd de bedoeling geweest ook met andere religieuze organisaties op te trekken.

Dit is de volledige tekst van de afgeblazen steunverklaring:

„De lhbtiq+ gemeenschap heeft nog steeds te maken met discriminatie, afwijzing en zelfs geweld. Het beeld bestaat dat de harde straatcultuur hier een belangrijke oorzaak van is, maar ook dat sommige daders zich beroepen op hun geloof. Dit kan en mag nooit een reden zijn om strafbare feiten te plegen. Daarom willen wij – als vertegenwoordigers van religieuze organisaties - aan iedereen duidelijk maken dat wij discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap compleet afwijzen.”