Amazon verliest 125 miljard dollar aan beurswaarde na tegenvallende cijfers

Amazon is vrijdag aan het begin van de handelsdag in New York 125 miljard dollar minder waard geworden op de beurs. De Amerikaanse webwinkelreus gaf donderdagavond bij de presentatie van de kwartaalcijfers aan last te hebben van de dure dollar, waardoor de omzet en nettowinst in het afgelopen kwartaal tegenvielen. Ook zijn beleggers niet blij met de lager dan door analisten veronderstelde verwachtingen van Amazon voor het vanwege de feestdagen belangrijke slotkwartaal.

Het aandeel Amazon stond een klein uur na opening van de beurs bijna 11 procent lager, waardoor de waarde van het bedrijf bijna onder de grens van een biljoen dollar zakte. Daarna krabbelde de koers weer iets op.

Amazon zag de totale omzet het afgelopen kwartaal weliswaar met 15 procent stijgen, maar de omzet buiten de Verenigde Staten daalde vanwege wisselkoersverlies door de dure dollar juist met 5 procent. Voor het komende kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de 140 miljard dollar en 148 miljard dollar. Dat is 2 tot 8 procent meer dan een jaar eerder, maar analisten hadden op veel hogere verkopen gerekend.

Oprichter en grootaandeelhouder Jeff Bezos is door de enorme koersdaling in een klap tientallen miljarden dollars aan vermogen kwijt. Bezos was lang de topman van het bedrijf, maar werd vorig jaar in de zomer opgevolgd door Andy Jassy.

Eerder deze week raakte het moederbedrijf van Facebook, Meta, ook al ruim 20 procent van zijn beurswaarde kwijt na tegenvallende cijfers.