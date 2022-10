Afgelopen zaterdag stond op het stationsplein in Rotterdam een politieman tegenover een jongen. De jongen had zijn capuchon met het koord zo strak getrokken dat hij naar buiten moest gluren door een opening zo groot als een twee-euromunt. De politieman vroeg door het gaatje waarom dat nodig was. Hij stond daar toch omdat hij zich zorgen maakte dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld een koran in de fik zou steken? Kon dat niet met open vizier?

Er waren veel jongens – niet alleen uit zorgen over het heilige boek. Ze stonden er ook, sommigen met bedekt gezicht, omdat ze best zin hadden in een verzetje. Ze hadden al eieren en vuurwerk bij zich. Er waren óók Rotterdammers die het voornemen van Wagensveld weerzinwekkend vonden.

In alle omliggende straten en op het plein waren politiemensen aanwezig met arrestatiebusjes, met schild en wapenstok, te paard, te voet, met honden en in burger. Verbaasde toeristen slalomden tussen hen door.

Ophef veroorzaken is best makkelijk. Je moet een paar extreme, destructieve ideeën hebben en die luidruchtig uitdragen. En een star wereldbeeld waarmee je orde schept in de chaos van het leven. Het helpt als je heilig in jezelf gelooft.

Vervolgens maken ánderen je groot, omdat ze eindeloos en vol afgrijzen praten over jouw ideeën over koranverbranding, reptielen, ziekmakende vaccins, omvolking et cetera.

Geen aandacht geven is de beste manier van kaltstellen. Stel dat Wagensveld uit het station was gekomen en er had niemand gestaan? De megafoon voor zijn mond en er was hem geen blik waardig gegund.

Het is niet realistisch. Wel realistisch is zelf krachtig op koers blijven.

Zelfbenoemde verlossers waren er altijd. Neem Sjabtai Tsvi, ik noem maar iemand. Die joodse Torah-geleerde dacht in de zeventiende eeuw ook dat hij de Messias was. Hij kondigde het einde der tijden aan. De joodse wet gold niet meer. Het leven van veel joden kwam tot stilstand. Sommigen aten varkensvlees, anderen feestten op sjabbat. Tot de Ottomaanse sultan de chaos zat was en tegen Tsvi zei: of je hoofd eraf, of je bekeert je tot de islam. De slapjanus koos het laatste en toen was het weer uit met de pret.

Meestal (niet altijd, wel alert blijven!) worden dit soort wereldredders ontmaskerd of draven ze zelf veel te ver door. En dan zijn er weer nieuwe. In Rotterdam dook aan het einde van de demonstratie een ‘YouTube-imam’ op. Hij had geen sterk betoog, wel een strak, babyblauw truitje. Wagensveld was meteen opgepakt en de jongeren stonden open voor alles. Ze mochten om beurten uit hun hoofd een paar regels uit de koran in zijn microfoon neuriën.

En hij deed alsof het een wonder was.

Sheila Kamerman en Jannetje Koelewijn vervangen de vaste columnist op deze plek tot november