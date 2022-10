‘Wereldwijd na 2025 minder vraag naar fossiele brandstoffen, mede door oorlog in Oekraïne’

De wereldwijde CO₂-uitstoot bereikt in 2025 een hoogtepunt, waarna die vervolgens daalt vanwege verminderde vraag naar fossiele brandstoffen en investeringen in hernieuwbare energiebronnen en elektrische auto’s. Die prognose doet het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag in een eigen onderzoek.

Volgens de IEA, een intergouvernmentele organisatie van vooral westerse landen, vormt de Russische invasie in Oekraïne een kantelpunt op de energiemarkt. Rusland, voor de oorlog wereldwijd de grootste exporteur van fossiele brandstoffen, verliest die positie op het wereldtoneel omdat Europese landen niet langer afhankelijk willen zijn van onder meer Russisch gas en olie. De onderzoekers stellen dat het Russische aandeel op de internationale energiemarkt daalt van 20 procent in 2021 tot 13 procent in 2030.

In plaats daarvan zetten voormalige importeurs in op kernenergie en hernieuwbare bronnen of kiezen ze voor alternatieve handelsrelaties met de Verenigde Staten of landen in het Midden-Oosten. De mondiale vraag naar fossiele brandstoffen zal tot 2050 gestaag dalen, aldus het IEA. Zo zullen vanaf 2030 steeds minder landen gebruik maken van olie. In hetzelfde tijdspad zullen investeringen in hernieuwbare energie met 50 procent stijgen.

Decennia

Directeur Fatih Birol spreekt van een „historisch keerpunt” naar een schoner en veiliger energiesysteem. Birol voorziet dat de door de Russische invasie ingegeven veranderingen voor „de komende decennia” zullen gelden.

In de wereldwijde energiemix zal het aandeel fossiele brandstoffen volgens de IEA-onderzoekers dalen van 80 procent tot 60 procent in 2050. Parallel daaraan loopt de daling van CO₂-uitstoot van 37 naar 32 miljard ton per jaar in 2050. Qua klimaatopwarming zou dat een wereldwijde temperatuurstijging van 2,5 graden Celsius in 2100 betekenen, terwijl volgens het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot onder de 2 graden.