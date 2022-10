Spionageschandaal ‘Predatorgate’ in Griekenland dijt verder uit

Het spionageschandaal dat Griekenland al maanden in de ban houdt, dijt verder uit. Vier onderzoeksjournalisten wier werk heeft bijgedragen aan de onthulling van het schandaal blijken zelf te zijn gevolgd door de geheime dienst. Dat onthulde de onderzoeksjournalist Anastasios Telloglou, die deel uitmaakt van het journalistencollectief Inside Story. Volgens Telloglou gebruikte de inlichtingendienst gsm-masten om de bewegingen van hem en zijn collega’s te volgen via hun mobiele telefoons en te achterhalen wie hun bronnen zijn.

Bij het afluisterschandaal, dat bekend staat als ‘Predatorgate’, zijn diverse journalisten en oppositiepolitici op klassieke wijze bespioneerd door de geheime dienst. Daarnaast bleek dat er ook een poging was gedaan om hun mobiele telefoons te hacken met behulp van de geavanceerde surveillancetechnologie Predator.

Het schandaal leidde in augustus tot het vertrek van de directeur van de inlichtingendienst en van de belangrijkste adviseur van premier Kyriakos Mitsotakis. De premier ligt zelf ook onder vuur omdat hij de inlichtingendienst na zijn verkiezing in 2019 onder zijn directe controle plaatste.

Nu onthult Telloglou dat hij in mei herhaaldelijk is gevolgd terwijl hij onderweg was om bronnen te ontmoeten voor zijn onderzoek naar Predator. Ook werd hij gefotografeerd in een café in Athene waar hij een ontmoeting had met zijn collega Thanasis Koukakis, een eerder doelwit van Predator. In juni liet een bron binnen de Griekse geheime dienst aan Telloglou weten dat hij en zijn collega’s waren ‘ge-linkt’ aan tientallen van hun bronnen op basis van de gsm-masten.

Intimidatie

Lees ook:Telefoons Spaanse premier en minister van Defensie gehackt

De surveillance is volgens Telloglou bedoeld als intimidatie. „Hoe kun je proberen mensen te ontmoeten en spreken als je weet dat je niet alleen bent”, schrijft hij in een artikel voor de Heinrich-Böll-Stiftung, een Duitse stichting die is verbonden aan de Groenen. „We zijn zeer gealarmeerd door de vermeende fysieke surveillance van Telloglou”, schrijft de mensenrechtenorganisatie Reporters Without Borders in een reactie op Twitter.

De onthulling van Telloglou komt op een gevoelig moment. Volgende week bezoekt een commissie van het Europees parlement Griekenland in het kader van een onderzoek naar spyware. De commissie is gevormd nadat er de laatste jaren in diverse Europese landen schandalen uitbraken rond het gebruik van spyware. De commissie moet het misbruik van spyware in Europa in kaart brengen en suggesties doen voor regelgeving rond de verkoop en het gebruik.