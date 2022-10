Nieuwe generatie geïnspireerd door Walker Evans, fotograaf van het dagelijks leven

Fotograaf George Georgiou toont in zijn serie ‘Americans Parade’ Amerikanen die langs de wegen over het hele land samenkomen om parades te bekijken. Hierboven is de Martin Luther King Day Parade te zien in Los Angeles (links) en de Mardi Grass Parade in New Orleans (rechts). Het is Amerika zoals het wordt gezien vanaf de weg. Deze beschouwende beelden doen denken aan het werk van Walker Evans of de New Topographics-stroming, waar de invloed van de mens op een landschap zichtbaar wordt gemaakt.

Foto’s George Georgiou