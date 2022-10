Nederlandse bevolking groeit naar 17,8 miljoen inwoners

De Nederlandse bevolking is in de eerste negen maanden van dit jaar met 191.000 inwoners gegroeid tot bijna 17,8 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De groei is vrijwel geheel veroorzaakt door immigratie.

De bevolkingsgroei in de eerste drie kwartalen van 2022 was ruim twee keer zo groot als in dezelfde periode het jaar ervoor. Er vestigden zich tot en met september bijna 318.000 immigranten in Nederland, maar er vertrokken ook ruim 129.000 mensen naar het buitenland. Daarmee bedraagt het migratiesaldo 188.500 inwoners.

Van de immigranten kwam 30 procent naar Nederland in verband met de oorlog in Oekraïne. Ook het aantal Aziatische immigranten nam volgens het CBS toe ten opzichte van vorig jaar. Er kwamen meer mensen uit onder meer India, Turkije, Syrië en Afghanistan naar Nederland.

Er werden in de eerste negen maanden minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de sterfte relatief hoog was. Toch werden er per saldo 2.500 meer kinderen geboren dan er mensen overleden.