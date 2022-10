Naam Aegon verdwijnt grotendeels uit Nederland

Zelfs wie niks met economisch nieuws had, kwam vanaf de jaren 80 waarschijnlijk wel eens in aanraking met Aegon. Tot 2009 dook de verzekeraar iedere winter steevast op in de sportwereld. De naam domineerde jarenlang de reclameborden rond de banen bij wereldbekerwedstrijden en kampioenschappen. En als sponsor van schaatsbond KNSB stond Aegon ook op de pakken van de Nederlandse ploeg. Dacht je aan Gianni Romme, Yvonne van Gennip of Ids Postma, dan dacht je aan Aegon.

De kans is groot dat die naam over een jaar of tien bij veel minder Nederlanders bekend in de oren zal klinken. Verzekeraar ASR maakte donderdag bekend de Nederlandse tak van de branchegenoot over te nemen. Hoewel het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag blijft, zal de naam hier minder prominent worden.

Na de samenvoeging wil ASR het merk Aegon nog drie jaar gebruiken voor pensioenen en hypotheken. Aegon blijft als vermogensbeheerder wel actief in Nederland. Merknamen van Aegon-onderdelen als Knab en Nedasco veranderen niet.

ASR betaalt 4,9 miljard euro voor de verworven verzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten; 2,5 miljard in contanten, de rest in aandelen. Aegon verkrijgt daarmee een belang van bijna 30 procent in ASR. Deze verzekeraar, met hoofdkantoor in Utrecht, is voornamelijk in Nederland actief. Verschillende toezichthouders moeten wel nog instemmen met de voorgenomen verkoop.

Tweede verzekeraar

Met de combinatie ontstaat de tweede verzekeraar van Nederland, achter NN Group, dat 251 miljard euro op de balans heeft staan. ASR heeft een balanstotaal van 75 miljard euro. Wat daar straks van Aegon bij komt, is niet bekendgemaakt. Aegon heeft nu wereldwijd een balanstotaal van 107,4 miljard euro.

Volgens Aegon-topman Lard Friese krijgt de nieuwe verzekeraar „een enorm sterke marktpositie”. Hij wordt straks commissaris bij de combinatie. „Op het gebied van arbeidsongeschiktheid zijn we marktleider, in schadeverzekeringen de derde van Nederland en in pensioenen en levensverzekeringen tweede.”

ASR-topman Jos Baeten noemt de overname „een heel logische”. Hij haalt als voorbeeld de pensioenmarkt aan. „Waar Aegon een sterke positie heeft in het grootzakelijke pensioenbedrijf, zijn wij groot bij middelgrote en kleine werkgevers. Aegon is heel goed in administratieve diensten voor pensioenfondsen, wij hebben dat niet. Zo heb je een reeks diensten om de hele pensioenwereld te bedienen.”

Friese en hij kennen elkaar inmiddels dertig jaar. Baeten: „Dan kom je elkaar tegen en heb je het wel eens over de toekomst van de sector. We bleken daarover best wel dezelfde gedachten te hebben. Enkele maanden geleden zijn we serieuze gesprekken gestart over deze overname.”

Bij het nieuwe bedrijf werken straks 6.700 mensen, ofschoon de samenvoeging naar verwachting wel banen zal kosten. ASR hoopt voor 185 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren, onder meer door dubbele functies te schrappen. Om hoeveel banen het gaat, is nog niet bekend. De Utrechtse verzekeraar gaat ervan uit dat een deel van de banenreductie via natuurlijk verloop plaatsvindt.

Daarnaast hoopt ASR te besparen op IT-systemen. Baeten: „Straks heb je er twee voor het schadebedrijf, twee voor onze tak met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, et cetera. Dat moet allemaal naar één systeem toe.”

Verrassing

De aankondiging van de overname kwam donderdag als een verrassing. Lard Friese kondigde in 2020 net na zijn aantreden bij Aegon een grote strategiewijziging aan. Het bedrijf was volgens hem in te veel landen actief en moest de inspanningen concentreren. Daarbij wees hij nadrukkelijk Nederland aan als een van de kernmarkten, met de VS, het Verenigd Koninkrijk, China, Spanje/Portugal en Brazilië.

„We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt op welke landen we ons gaan concentreren, om de kans van slagen van onze plannen groter te maken”, zei topman Lard Friese toen tegen NRC. Die hernieuwde focus was nodig omdat Aegon al jaren kwakkelde.

Sindsdien trok het concern zich terug uit minder rendabele gebieden. Zo werden activiteiten in onder meer Turkije en Polen verkocht. Ook werden de touwtjes aangetrokken bij de grote Amerikaanse dochter Transamerica. Belangrijke beslissingen moesten voortaan langs het Haagse hoofdkantoor. Het Transamerica-kantoor in San Francisco werd voor 650 miljoen euro verkocht.

Ondanks de jongste verkoop blijft Nederland een belangrijke markt voor Aegon, stelt Friese. De vermogensbeheeractiviteiten blijven immers bij Aegon, en hij verwacht daar uitbreiding. Ook het 30-procentsbelang in ASR telt. „Onze dienstverlening gaat straks door, maar onder een andere naam. We combineren veel kennis die nu bij twee bedrijven zit.”

Van de overnamesom zal Aegon 1,5 miljard euro gebruiken voor inkoop van eigen aandelen. Ook wil het concern schulden aflossen en investeren, onder meer in de Verenigde Staten – een van de grootste groeimarkten, volgens Friese. „Transamerica is een heel belangrijke speler. We krijgen nu de financiële mogelijkheden om deze groeiplannen door te zetten.”

Friese blijft topman van Aegon, en voegt het commissariaat bij ASR toe aan zijn opvallend parkoers langs Nederlandse verzekeraars. In 2014 ging hij met de afgesplitste assurantietak van bankverzekeraar ING mee en kreeg aldus de leiding over NN Group. Aegon kocht hem daar in mei 2020 weg om in eigen huis orde op zaken te stellen.

Rijke geschiedenis

ASR en Aegon kennen beide een geschiedenis in Nederland die lang teruggaat. ASR is met rechtsvoorganger Maatschappij ter Discontering ende Belening der stad Rotterdam uit 1720 een van de oudste verzekeraars ter wereld. Het huidige bedrijf, Amersfoortse Stad Rotterdam, ontstond in 1997 door samenvoeging van enkele verzekeringsbedrijven.

Begin deze eeuw was ASR korte tijd onderdeel van Fortis. Nadat in de kredietcrisis van 2008 de Nederlandse onderdelen van die bank genationaliseerd werden, kwam ASR in staatshanden. In 2016 bracht de Nederlandse overheid de verzekeraar naar de beurs en verkocht haar belang in fasen. In september 2017 was dat proces afgerond.

Aegon ontstond in 1983 uit een fusie van AGO en Ennia. De oudste rechtsvoorganger van Aegon is De Broederlijke Liefdesbeurs uit 1759. Aegon was rond de eeuwwisseling de grootste Nederlandse verzekeraar. Het kocht eind jaren 90 onder meer de Amerikaanse bedrijven Providian en Transamerica op voor miljarden guldens. Het waren destijds naar Nederlandse maatstaven mega-overnames.