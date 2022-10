Meta ziet beurswaarde kelderen na teleurstellende kwartaalcijfers

Het aandeel van Meta Platforms ging donderdag bij de beursopening in New York flink onderuit. Het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram verloor 24 procent van zijn beurswaarde, nadat het woensdag teleurstellende kwartaalcijfers had bekendgemaakt. Meta-aandelen werden bij de opening van de beurs verhandeld voor 98,21 dollar (97,99 euro), de laagste prijs sinds 2016.

Meta zag de omzet voor het tweede kwartaal op rij teruglopen. De omzet zakte in de periode van juli tot september met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 27,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar zag Meta de omzet al voor het eerst in zijn bestaan dalen. Ook voor het laatste kwartaal dit jaar zijn de vooruitzichten volgens marktanalisten en Meta zelf niet rooskleurig en wordt een teruglopende omzet verwacht.

‘Terughoudender plannen’

De nettowinst van het technologieconcern in het derde kwartaal bedroeg 4,4 miljard dollar, een ruime halvering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd stegen de kosten flink, met 19 procent tot 22 miljard dollar. Om die reden kondigde de Meta-topman Mark Zuckerberg onlangs aan de kosten te drukken, onder meer door afscheid te nemen van mensen die „niet slagen”. Meta wil wat „terughoudender plannen,” zei Zuckerberg volgens het financiële persbureau Bloomberg.

Sinds het begin van het jaar zijn de Meta-aandelen met ruim 61 procent gedaald. Het bedrijf ondervindt moeilijkheden door concurrentie van apps als TikTok en teruglopende advertentie-inkomsten. Ook het gewijzigde privacy-beleid van Apple, dat de gebruikersdata die het verzamelt en deelt met andere partijen heeft beperkt, is lastig voor Meta. Zo kan het via zijn applicaties minder goed gepersonaliseerde advertenties aanbieden aan gebruikers.

Lees ook dit artikel: Techbedrijven voelen de recessie al