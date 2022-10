Klimaatactivisten lijmen zich vast aan Meisje met de parel, drie aanhoudingen

Klimaatactivisten hebben zich donderdagmiddag vastgelijmd aan het bekende kunstwerk Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Volgens het Mauritshuis zat het werk, vervaardigd in 1665, achter glas en is het niet beschadigd. De politie laat weten drie mensen te hebben gearresteerd vanwege „openlijke geweldpleging tegen goederen”.

Op videobeelden die circuleren op sociale media is te zien dat een lid van de Britse actiegroep Just Stop Oil met zijn voorhoofd tegen het doek gaat staan en vervolgens een rode substantie, vermoedelijk tomaten in blik, in zijn nek gegoten krijgt. Het lijkt erop dat hij zijn voorhoofd probeert vast te lijmen aan het doek. Een andere activist staat met zijn hand vast aan een stuk muur naast het doek.

Het besmeuren van schilderijen, veelal zeer bekende werken, is inmiddels een beproefde methode van activisten om aandacht te vragen voor het klimaat. Zo gooide Just Stop Oil twee weken geleden tomatenpuree op de Zonnebloemen van Vincent van Gogh in de National Gallery in Londen. Een werk van Claude Monet in Potsdam, een schilderij uit de serie Les Meules, werd afgelopen zondag besmeurd met aardappelpuree door leden van de Duitse actiegroep Letzte Generation.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) roept activisten op Twitter op „gezamenlijk erfgoed” met rust te laten. Ze benadrukt dat „iedereen” het recht heeft om te demonstreren, maar volgens haar is „het aanvallen van weerloze kunstwerken niet de juiste manier”.

