Het is niet ingewikkeld

Geen hedendaags vaderlands politicus of hij is dol op het woord complex. Het toeslagenschandaal is complex, de vereiste stikstofreductie is complex, de asielopvang is complex, het woningtekort is complex, de energieprijzencrisis is complex en de Europese veiligheidssituatie is complex. En het lijkt erop dat de Haagse dames en heren hiermee willen zeggen dat de problemen onontwarbaar zijn en dat het hun daarom niet kwalijk genomen mag worden dat ze geen oplossingen zien.

Toch is de eigenlijke betekenis van complex helemaal niet zo ingewikkeld. Complex komt via het Frans of het Duits – precies weten we het niet – van het Latijnse complexus, ‘samengesteld’ en als zelfstandig naamwoord ook ‘verbinding’ of ‘samenstelling’ betekenend.

Geheel van voorstellingen

In de psychiatrie spreekt men over minderwaardigheidscomplexen, oedipuscomplexen, moedercomplexen enzovoorts. Die complexen zijn een geheel van voorstellingen die door een psychische aandoening bij elkaar worden gehouden en die door een goede zielenknijper geanalyseerd, uit elkaar gehaald en geheeld kunnen worden. Architecten ontwerpen wooncomplexen en industriële complexen en dit zijn bouwwerken die bij elkaar horen en vaak met elkaar verbonden zijn. Reisgidsen adviseren met klem zekere tempelcomplexen niet over te slaan en bedoelen daarmee dat een aantal tempels en andere daaraan vastzittende religieuze gebouwen per se bezocht dienen te worden.

Een complex van factoren of oorzaken vraagt om een diepgaande studie, maar is niet bij voorbaat onoplosbaar

Het militair-industrieel complex waartegen linkse studenten een halve eeuw geleden te hoop liepen, wordt gevormd door wapenindustrie, defensietop en politieke lobby. Een complex van factoren of oorzaken vraagt om een diepgaande studie, maar is niet bij voorbaat onoplosbaar. Artsen behandelen met succes complexe of gecompliceerde breuken en dat betekent dat zij een bot dat op meerdere plaatsen gebroken is met een chirurgische ingreep proberen te herstellen. Een wiskundig of chemisch complex is opgebouwd uit ongelijksoortige eenheden.

Kramers woordenboek uit 1847 gaf als betekenis van complex nog uitsluitend samengesteld. Een kleine eeuw later voegde het grote Woordenboek der Nederlandsche Taal daar de omschrijving ‘ingewikkeld’ aan toe.

Moeilijk te doorgronden

Met het woord ingewikkeld is overigens ook iets aan de hand. Het lijkt te komen van het werkwoord inwikkelen, maar dat betekent inrollen of inpakken. Een baby wordt ingewikkeld om de pasgeborene de indruk te geven dat hij nog steeds van alle kanten beschermd wordt. Maar dit inwikkelen heeft niets van doen met het begrip ingewikkeld dat ‘moeilijk te doorgronden’ betekent. De woordenboeken veronderstellen daarom dat ingewikkeld in deze betekenis van het Duitse verwickelt komt, dat onder meer ‘verstrikt’ kan betekenen.

Terug echter naar complex, dat intussen ook ingewikkeld betekent en dat dus uitstekend gebruikt kan worden om de werkelijkheid te beschrijven. Die is immers niet in een oogopslag te doorzien, maar wel na grondige beschouwing. Maar de Haagse politiek blijft het bij de constatering dat elk probleem complex is.