Het is lastig kiezen tussen de giechel bij De Bevers en de fluitketel-lach van Mart Hoogkamer

Was lastig kiezen zeker, hè, woensdagavond? Om vijf voor half negen: volkszanger zoekt met z’n vrienden een nieuwe après ski-hit. Om half negen: andere volkszanger overweegt een friettent te beginnen in Kroatië. Ik besloot de tip van Johan Derksen te volgen. Ik weet niet waarom, maar hij is een groot pleitbezorger van De Bevers, de realityshow van John de Bever en zijn man en manager Kees Stevens. Zij dongen dit jaar mee naar de Televizier-Ring, ze waren één van de drie genomineerden, maar wonnen hem niet.

De eerste aflevering van het tweede seizoen was gisteravond, en blijkbaar had Johan Derksen een sneak preview gehad. Hij vertelde eergisteren bij Vandaag Inside dat John de Bever in aflevering één op bezoek zou gaan bij Annie Schilder, de oud-BZN-zangeres, in Volendam. En Annie zou John vertellen dat ze had gedroomd dat ze diarree had, maar het was geen droom, het was echt. Ja, dat kan natuurlijk. Toch maar kijken dan. De persoon John de Bever kreeg in de nieuwe intro van de serie iets meer verdieping. Wist u dat hij ooit als kindzanger is ontdekt door Vader Abraham? Ik niet. Toen hij de baard in de keel kreeg, stopte z’n zangcarrière en werd hij zaalvoetballer, en toen die carrière stopte werd hij weer zanger. En beroepsmopperaar. Want dat is toch het leeuwendeel van waar je naar zit te kijken. John de Bever moppert en klaagt en wil in principe zo weinig mogelijk. Man Kees plant z’n agenda vol (tien optredens op één Koningsdag) en zenuwgiechelt om al zijn getegenstribbel.

Verder verloopt het programma volgens een vast stramien. John en Kees doen iets. Laten we zeggen: golfen, of zingen op de middenstip bij Volendam, koffiedrinken bij Annie Schilder. Camera mee, wij mee. En dan direct daarna de scène waarin John en Kees ons vertellen wat we zojuist hebben gezien. Briljant. Dat van die droom en de diarree, dat klopte trouwens. Annie, vertelde ze proestend van plezier, „was er net op tijd bij”.

Twee keer lachen

Omdat je toch niet te veel wilt missen, heb ik daarna Mart op de piste teruggekeken. Zanger Mart Hoogkamer zegt u misschien niets, maar één keer luisteren naar zijn zomerhit ‘Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’, en je krijgt hem je hoofd niet meer uit. De missie van dit programma: een winterhit bedenken. Daartoe reist de zanger met een paar bekende vrienden (o.a voetballer Wesley Sneijder, zangerszoon Maxim Froger) af naar ski-oord Val Thorens. Aldaar wordt voor een godsvermogen nieuwe skikleding aangeschaft – ik ben reuze benieuwd of alles op rekening is van AvroTros. De meesten kunnen niet skiën, maar dat is dus lachen, want dan vallen ze. Twee keer lachen zelfs, één keer als het echt gebeurt, en nog een keer als ze ieder apart voor de camera navertellen wat we zojuist zagen gebeuren.

Bij De Bevers zien we huisje weltevree en Hollands glorie. Het mag een homostel zijn, maar een Hollands hetero-koppel zal zich er prima in herkennen. John eet borrelnootjes in bed – waar Kees weer over klaagt. Kees is koopgek – laatst heeft hij zes paar schoenen tegelijk besteld. John heeft nog nooit een dag niet gewerkt en nu overwegen ze een frietkraam te beginnen in Kroatië, want het stikt daar van de Nederlanders.

Filterkoffie en appeltaart bij De Bevers , bierkratjes en shotjes bij Mart op de piste. Bekende Nederlanders komen zingen. Een Nederlandstalig nummer, nieuwe beat eronder en wie weet wordt het dé après ski-hit. Verder is het lang leve de lol. Een scheet laten en roepen dat de deurbel gaat. Nu nog kiezen tussen de giechel bij De Bevers, of de fluitketel-lach van Mart Hoogkamer.