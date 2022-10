Groeiend verzet van burgers in Myanmar tegen brute terreur van de militaire junta

De staatsgreep in Myanmar is ruim zeven maanden oud als op 7 september 2021 een ‘People’s Defensive War’ tegen de militaire junta wordt aangekondigd. De man die de bevolking in alle hoeken en gaten van het land oproept om in opstand te komen is Duwa Lashi La. De erudiete gepensioneerde jurist uit de Kachin minderheid is waarnemend president van een schaduwregering, een Regering van Nationale Eenheid, die na de coup werd opgericht door parlementariërs die aan arrestatie door de militairen wisten te ontkomen.

Toen Duwa Lashi La enkele jaren geleden zijn buitenlandse bezoeker door de bergen in de noordoostelijke Shan Staat navigeerde, werkte hij onder andere voor lokale humanitaire organisaties. Hij bleek niet alleen een betrokken hulpverlener die de verhalen kende van degenen die door de oorlog ontheemd waren geraakt, maar tevens een wandelende encyclopedie over de lokale geschiedenis. Een milde persoonlijkheid en eerder een man van woorden dan van wapens, ook al maakte hij van jongs af mee hoe de militairen de etnische minderheden met harde hand onderdrukten.

Gewapende strijd

Het is veelzeggend dat iemand als hij openlijk opriep tot een nationale gewapende strijd tegen de junta. Al vier maanden eerder kondigde de Regering van Nationale Eenheid de oprichting van een People’s Defense Force (PDF) aan, die de voorloper van een federaal leger moest zijn. Overal in het land namen burgers met allerlei achtergronden, maar vooral jongeren, de wapens op toen de overwegend vreedzame demonstraties tegen het regime met grof geweld werden neergeslagen. Al snel kregen velen hun training in de gebieden van etnische minderheden, vooral bij de Kachin, de Kayin en de Kayah die al decennia vechten voor meer autonomie en gelijke rechten.

Lees ook: ‘Dit regime in Myanmar doet waar het zin in heeft’

De junta noemde de oproep van Duwa Lashi La een futiele poging om internationale aandacht te trekken in de Verenigde Naties. Ook verschillende internationale deskundigen meenden dat de nieuwe gewapende groepen geen schijn van kans maakten tegen de militaire overmacht van het regime.

Leden van de People’s Defence Force (PDF) tijdens een training in Myanmar voor de strijd tegen de Militaire junta.Foto David MMR / ANP

Brute terreurcampagne

Ye Myo Hein, een Myanmarese fellow bij het Woodrow Wilson International Center for Scholars en gespecialiseerd in civiel militaire relaties en politieke transitie, publiceert met regelmaat over de ontwikkeling van het gewapende verzet in Myanmar. Hij schetst een veel complexer en completer beeld over de strijd en de rol van de PDF’s daarin. Zo schrijft hij: „Het is defensief in morele zin, omdat onweerlegbaar is dat de brute terreurcampagne van de Tatmadaw [zoals het leger zichzelf noemt, red.] de katalysator vormde voor de transformatie van een vreedzame anti-junta beweging naar een gewapend verzet. Maar in militaire zin is het politieke doel van de schaduwregering accurater te omschrijven als strategisch offensief omdat het beoogt de Tatmadaw omver te werpen en het staatsapparaat te veroveren voor het herstel van democratie.”

Volgens hem zijn de PDF’s in korte tijd beter georganiseerd geraakt en sterker geworden en zijn ze inmiddels een aanzienlijke speler in het militaire krachtenveld van na de coup.

Bataljons

Exacte aantallen zijn niet onafhankelijk vast te stellen, maar in een van zijn publicaties komt Ye Myo Hein tot minstens 309 groepen, en die optelsom is niet compleet. Sommige PDF’s tellen een paar honderd leden, andere slechts een handjevol of een dozijn. Hij schatte hun totale sterkte een jaar geleden op 25.000, maar gaat inmiddels uit van 40.000, deels georganiseerd in bataljons. Daarnaast zijn nog enkele tienduizenden burgers actief als milities in buurten door het hele land.

Ongeveer 75 procent van deze nieuwe gewapende groepen staat onder controle van de Regering van Nationale Eenheid, of heeft er banden mee. Zo’n 25 procent opereert op eigen houtje. Er is toenemende coördinatie, maar een duidelijke centrale commandostructuur ontbreekt nog altijd, concludeert hij.

Lees ook: De zucht naar wraak in de legertop van Myanmar groeit

Van de plannen voor de oprichting van een federaal leger is vooralsnog weinig terecht gekomen. Er zit oud zeer en historisch gegroeid wantrouwen tussen de Birmanen (de etnische meerderheid in Myanmar) die de meerderheid van de Regering van Nationale Eenheid en de PDF’s vormen, en de organisaties en legers van de etnische minderheden in wier gebied zij gedeeltelijk opereren. Maar ook al is de samenwerking ingewikkeld en fragiel, er zijn ook voorbeelden van meer saamhorigheid dan ooit eerder in de geschiedenis. Zo begon vorige week het leger van de Kayin (Karen) samen met PDF’s een offensief tegen de junta in een strategisch belangrijk gebied in Oost-Myanmar en wist men in een van de grotere plaatsen de gevangenen in een politiekantoor te bevrijden. Veel Myanmarezen keken op hun mobieltjes urenlang vol ongeloof naar de beelden van de gewaagde operatie.

Leden van de Mandalay People’s Defence Forces, deel van de People’s Defence Force, nemen een bad in hun kamp. Foto ANP

Geldgebrek

Het verzet kampt met voortdurend gebrek aan geld – financiële steun komt voor een belangrijk deel vanuit de bevolking en de diaspora. En dus is er tekort aan wapens. Die worden deels ingekocht op de zwarte markt in China, Laos en Thailand. Ander materieel komt uit fabriekjes en werkplaatsen van etnische minderheden. En steeds vaker ook uit de handen van de PDF’s zelf. Zendmasten, waterpijpen, schroot van brommers of tractoren, vrijwel niets blijft ongebruikt. De productie en het gebruik van die geïmproviseerde wapens kosten heel wat doden en gewonden. Vooral aan zware wapens en luchtafweergeschut blijft een groot gebrek. Maar ondanks al die beperkingen is de opstand tegen de junta inmiddels 21 maanden gaande, en dat zonder hulp van buitenaf.

De PDF’s plegen bomaanslagen en overvallen, saboteren militaire doelen en elimineren personen die gelieerd zijn aan de junta. Al staan de aantallen in geen verhouding tot de slachtoffers in de nietsontziende operaties van het leger, ook de PDF’s voeren vergeldingsacties tegen burgers uit. „Het baart me zorgen hoe de zucht naar wraak onder de bevolking groeit”, zegt een Myanmarese mensenrechtenonderzoeker die anoniem wil blijven. Volgens de gedragscode van het ministerie van Defensie van de Regering van Nationale Eenheid mogen alleen niet-civiele doelen aangevallen worden en zullen overtredingen bestraft worden. Maar de mogelijkheid tot het berechten van schuldigen is beperkt en heeft weinig prioriteit.