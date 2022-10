Een assist en twee afgekeurde doelpunten – de cijfers van Gakpo gaan de hele wereld over

Het was aan de terugkeer van Luuk de Jong te danken dat Cody Gakpo met PSV eindelijk wist te gloriëren in een ‘grote’ Europese thuiswedstrijd. De nummer 11 speelde tegen een veredeld B-team van Arsenal, dat moet wel gezegd, niet alleen een goede wedstrijd maar had met een assist ook een statistisch aandeel in de 2-0 overwinning waardoor de Eindhovense club zeker is van overwintering in de Europa League. Het had nog mooier voor Gakpo kunnen zijn als twee doelpunten niet wegens buitenspel waren afgekeurd.

Wie naar de statistieken van Cody Gakpo kijkt, zal zich afvragen waarom deze geboren Eindhovenaar nog bij PSV speelt. Hij kwam dit seizoen 21 keer uit voor zijn club en was goed voor 13 doelpunten en 14 assists. Daarnaast was Gakpo bij zijn laatste twee interlands tegen Polen en België goed voor een doelpunt en een assist. Binnen Europa kan alleen de Noorse spits Erling Haaland – 22 doelpunten en 3 assists in zestien duels – met Gakpo wedijveren.

Het meest verbluffende optreden legde Gakpo misschien wel afgelopen zondag tegen FC Groningen op de mat. Het Eindhovense slangenmens was in de Euroborg bij maar liefst negentien doelpogingen van PSV betrokken. Gakpo probeerde zelf acht keer om te scoren en creëerde elf kansen voor ploeggenoten. Hij scoorde niet, maar was wel goed voor twee assists. Het leverde echter niets op. PSV verloor het competitieduel met 4-2.

‘Fenomeno Gakpo ’

Zelden of nooit wist een Nederlandse aanvaller de voorbije jaren dergelijke cijfers te overleggen. De cijfers van Gakpo gaan de hele wereld over. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport noemde hem al ‘Fenomeno Gakpo’. Het Mexicaanse Marca vroeg zich op Twitter af of „de nieuwe Haaland” was opgestaan. Met een vraagteken. En dat is veelzeggend. Want hoe moeten internationale scouts al die goals en doeltreffende voorzetten op waarde schatten als ze grotendeels gemaakt zijn in een Mickey Mouse-competitie als de Nederlandse Eredivisie?

Want toen Gakpo eerder op ‘examen’ was in de play-offs voor de Champions League tegen Rangers FC, zakte hij voor het oog van de kenners. Op een augustusavond die het seizoen van PSV in één klap moest doen slagen, speelde Gakpo juist een van zijn zwakste wedstrijden. Het betekende een dubbele nederlaag voor zijn club. PSV werd veroordeeld tot de Europa League en het gehoopte, niet te weigeren bod op Gakpo, bleef uit. Een financieel en een sportief verlies voor PSV. En een mentale dreun voor Gakpo.

Gakpo had even tijd nodig om de uitschakeling te verwerken en zette op het laatste moment een transfer uit zijn hoofd. Een last minute bod van Leeds United legde Gakpo naast zich neer. Directeur Marcel Brands had er vrede mee dat Gakpo bleef, trainer Ruud van Nistelrooij was er heel blij mee. Tot verbijstering van de raad van commissarissen die niet alleen circa dertig miljoen euro aan inkomsten uit Champions League aan de club voorbij hadden zien gaan maar nu ook nog een lucratieve transfer zagen mislukken. Het koste technisch-directeur John de Jong de kop.

Gakpo trok zich weinig aan van de bestuurlijke schermutselingen en herpakte zich. Hij laat in de Eredivisie vrijwel wekelijks zien dat hij de Nederlandse competitie is ontgroeid. En ook in de Europa League tegen FK Bodø/Glimt en FC Zürich had Gakpo met drie doelpunten en een assist zijn aandeel. Maar dit waren nog bepaald geen tegenstanders van internationale allure.

Zelf opgeleide aanvaller

Zo ging Gakpo met een dubbele confrontatie tegen Arsenal toch opnieuw op examen. Zou de zelf opgeleide aanvaller van PSV zijn ploeg dit keer wel verder kunnen brengen in Europa? Op een tree lager dan de Champions League, maar wel tegen een sterkere opponent dan de Rangers FC. Arsenal gaat immers na elf wedstrijden aan de leiding van de Premier League. Misschien wel de sterkste competitie ter wereld.

Het lukte Gakpo een week geleden in Londen nog niet om tot scoren te komen of een beslissende pass te geven. PSV ging met 1-0 ten onder tegen The Gunners. Op donderdag kreeg Gakpo in het eigen Philips Stadion te kans zich met PSV te revancheren. Opnieuw waren de ogen van de keurmeesters in het internationale voetbal op hem gericht. Gakpo had dit keer zichtbaar veel zin in het tweede deel van het herexamen.

Gakpo liep als de trotse captain van PSV met een grote vaan in zijn hand het veld op tegen Arsenal. Vanaf de linkerkant straalde hij direct enthousiasme uit dat aanstekelijk werkte op de aanhang in het volle stadion. Na negentien minuten leek daar opeens hét moment van Gakpo. Joey Veerman zette hem met een splijtende bal vrij voor Aaron Ramsdale. Met een prachtig stiftje werkte Gakpo de bal langs de Arsenal-doelman in het net. Zijn brede grijns veranderde snel in een grimas toen via de VAR bleek dat hij buitenspel had gestaan.

Gakpo zette daarmee wel de toon van de wedstrijd waarin PSV het Europese aanzien weer wat glans gaf. De vice-landskampioen kwam in de tweede helft met de invaller Luuk de Jong als aangever en doelpuntenmaker pas echt los. Na de openingstreffer van Veerman in de 55ste minuut, op aangeven van De Jong, draaide Gakpo de bal acht minuten later met corner op het hoofd van De Jong. In de 66ste minuut leek Gakpo nog een allesbeslissend doelpunt te maken, maar wederom bleek het buitenspel. Zo slaagde Gakpo dit keer wel, maar het hoogste cijfer en de beste statistieken waren dit keer voor De Jong.