Provinciale Staten willen mogelijkheid om wolf af te schieten in gebieden met vee

De Friese Provinciale Staten willen dat het makkelijker wordt om op wolven te jagen. Een motie - ingediend door Attje Meekma (CDA) en Marten Dijkstra (VVD) - is woensdag aangenomen, meldt de Leeuwarder Courant. De indieners noemen de situatie op het platteland „onhoudbaar”, en willen een lagere beschermingsstatus van de wolf. Daarvoor moet het Rijk van hen zich op Europees niveau hard maken. Specifiek in gebieden met vee zou het mogelijk moeten worden om op de wolf te jagen. „Het is het vee óf de wolf in de weiden”, zegt Meekma.

In de motie staat dat de wolf niet in een dichtbevolkt land als Nederland past, waar „robuuste natuurgebieden” ontbreken. De soort laat volgens Meekma „een spoor van dode, verwonde en gestresste dieren” achter in weilanden. In alleen preventie en schadevergoedingen voor veehouders zien Meekma en Dijkstra geen heil - het zou te duur en ineffectief zijn.

De Statenleden willen samenwerken met de provincie Drenthe om druk te zetten op het Rijk. Ze hopen dat andere provincies zich ook aansluiten. In Friesland en Drenthe doodden wolven dit jaar al rond de tweehonderd dieren, staat in de motie. Tot nu toe registreerde Bij12, die meldingen van wolvenschade bijhoudt, landelijk 546 dieren die gedood zijn door wolven. Gevallen waarbij niet zeker is of het om een wolf gaat, zijn daarbij niet meegeteld.

Kritiek op het voorstel is er ook. Zo beargumenteert Sijbe Knol (Friese Nationale Partij) dat wolvenmaatregelen op de Veluwe aangetoond hebben dat preventie kan werken. In andere Europese landen zijn preventieve maatregelen zoals wolvenwerende hekken effectief gebleken, volgens de Zoogdiervereniging. Statenleden Meekma en Dijkstra vinden dat Nederland door zijn intensieve veehouderij en weidelandschappen niet goed met andere Europese landen te vergelijken is. Knol benadrukt ook dat een verandering van de beschermde status van de wolf lang kan duren, omdat dat op Europees niveau moet gebeuren.