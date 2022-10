Faillissement Made lijkt onvermijdelijk

Nieuwe hoekbanken, designstoelen en op maat gemaakte tafels: tijdens de coronapandemie waren ze niet aan te slepen. De bestedingen aan stoffering en huishoudelijke apparaten waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2020 maar liefst 20 procent hoger dan vijf jaar eerder. Maar inmiddels zijn de hoogtijdagen van meubel- en interieurzaken voorbij en dreigt voor verschillende bedrijven permanente sluiting.

De Britse online interieurwinkel Made.com, bijvoorbeeld, maakte donderdag bekend de zoektocht naar een nieuwe koper te staken. Een faillissement lijkt daardoor onvermijdelijk. Klanten kunnen voorlopig geen bestellingen meer plaatsen.

De webwinkel werd in 2010 opgericht en verkoopt designproducten als stoelen, lampen en tafels. Door de tussenpartijen te schrappen hield het bedrijf de prijzen relatief laag. De verkoop vond volledig online plaats, al konden klanten de producten wel bekijken in een showroom. In Nederland bestaat één Made.com-showroom, in Amsterdam.

Snel bergafwaarts

Tijdens de pandemie floreerde het interieurbedrijf, waarna het in de zomer van 2021 naar de beurs ging. Maar daarna ging het snel bergafwaarts: door de hoge inflatie zien veel consumenten af van dure aankopen, terwijl hoge brandstofkosten en problemen in de logistieke keten de transportkosten voor het bedrijf opdreven.

Het aandeel zakte in, van 199 GBX op het hoogtepunt vorige zomer tot 0,7 deze maand, en Made.com leed in 2021 uiteindelijk een verlies van 31,4 miljoen pond (37,8 miljoen euro). Het bedrijf besloot vorige maand om een derde van het personeel te ontslaan, vanwege „ongekende marktomstandigheden” . Deze week werd bekend dat een nieuwe investeerder of eigenaar hard nodig was om het bedrijf te redden. De hoop dat die nog gevonden wordt, geeft het bedrijf nu op.

Homestock en Riverdale

Made.com is niet de enige interieurwinkel die in de problemen kwam. Eind juni moesten de zes filialen van woonwinkelketen Homestock de deuren sluiten. Door inflatie en leveringsproblemen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne kampte het bedrijf met tegenvallende resultaten. In dezelfde periode kwam ook woonmerk Riverdale in de problemen. Het familiebedrijf, dat in de jaren negentig werd opgericht als groothandel in interieurartikelen, ging in juni failliet door onder meer de hoge kosten voor overzees transport en langere levertijden. Twee maanden later werd bekend dat het bedrijf onder leiding van een nieuwe groep investeerders een doorstart maakt.

„De meubelbranche is een van de eerste sectoren waarin we zien dat mensen steeds minder kopen”, zegt Gerarda Westerhuis, sectoreconoom Retail bij ABN Amro. „Al sinds de zomer nemen de volumes af.”

Coronasteun

Dat meubels minder in trek zijn, heeft verschillende redenen: „Aan de ene kant zijn de prijzen van meubels echt flink gestegen de afgelopen tijd. Maar het hangt ook samen met de periode hiervoor. Tijdens corona deden winkelzaken het juist goed en zijn er heel veel meubels gekocht. Dat zijn investeringen voor een langere tijd: mensen hebben dat bankstel inmiddels in hun bezit en willen er niet nog een.”

Daarnaast is het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis heel laag geweest vanwege de coronasteun, zegt Westerhuis. „Dat moet weer een keer terug op normaal niveau komen. Ook in de retail verwachten we dat het aantal faillissementen gaat toenemen, maar of dat specifiek voor meubelzaken geldt is nog lastig te zeggen.”