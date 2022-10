Het was het politieke moment van de week. Je wist niet precies waar je naar keek, maar de innerlijke alarminstallatie zei onmiddellijk: foute boel. Partijcongressen in China zijn een toonbeeld van uniformiteit. Bijna alle aanwezigen zijn mannen in identieke pakken en rode dassen die maar één taak hebben: op het juiste moment ja-knikken. Dus als de vroegere Chinese leider Hu Jintao op last van zijn opvolger Xi Jinping tegen zijn wil uit zijn stoel getild wordt en met zachte dwang wordt afgevoerd is dat wereldnieuws.

Het is niet duidelijk wat daar gebeurde. Was Xi’s voorganger ziekjes, zoals Chinese staatsmedia meldden? Was het, zoals westerse China-watchers stelden, een politieke afrekening? Xi is immers net op het schild gehesen voor een derde termijn, heeft zich omringd met louter getrouwen en houdt Chinese burgers en bedrijven véél korter dan zijn voorganger. Of wilde Hu Jintao slechts de documenten die voor hem lagen lezen, terwijl dat niet de bedoeling was? Hoe dan ook: Xi wilde voorkomen dat Hu zijn intronisatie zou verstoren. De scène was extra kil omdat de meeste collega-pakken voor zich uit staarden en doodstil afwachtten totdat de verstotene uit het zicht was.

China is een meester in stille dwang. RTL Nieuws en Follow The Money onthulden dat China in Amsterdam en Rotterdam geheime bureaus heeft om burgers in de gaten te houden. Volgens China zijn het servicebureaus waar Chinezen hun rijbewijs kunnen vernieuwen. Volgens de ngo Safeguard Defenders probeert China via de bureaus fraudeurs en dissidenten via intimidatie tot terugkeer te bewegen. Een beproefde methode is dan om familieleden in China te bedreigen. Buitenlandse Zaken neemt de kwestie hoog op en begon een onderzoek. De macht die je het afgelopen weekend in Beijing op het Partijcongres in actie zag, wordt dus ook hier gevoeld. China trekt zich niet veel aan van grenzen en internationale afspraken.

Rusland, die andere uitdager van het Westen, koos in Oekraïne voor geweld en zet Kievs bondgenoten met energieschaarste en dreigementen onder druk. Nadat Russische leiders eerst – verhuld – dreigden kernwapens in te zetten, verspreiden ze deze week het verhaal dat Oekraïne het gebruik van een ‘vuile bom’ – een conventionele bom die radioactiviteit verspreidt – voorbereidt. Eerst werden Washington, Parijs en Londen op de hoogte gesteld. Vervolgens bracht Rusland de ‘kwestie’ voor de VN-Veiligheidsraad. Woensdag herhaalde Poetin de beschuldiging en werden China en India ingelicht. Het kán de bekende Russische tactiek zijn om Oekraïne eerst van iets te beschuldigen om het dan zélf te doen. Je creëert een incident, geeft Oekraïne de schuld om dan een excuus te hebben om terug te slaan. Zeker is dat niet.

Dictaturen en terreur zijn van alle tijden en windstreken: het Syrië van Assad, het Argentinië van Videla, het Myanmar van de junta, de Sovjet-Unie onder Stalin. Nieuw is dat Moskou en Beijing hun terreur nu exporteren en het Westen tot een antwoord dwingen. De Nederlandse staat moet nu duidelijk maken dat Chinese dissidenten hier veilig zijn. Het Witte Huis neemt de ‘vuile bom’ zó serieus dat Biden er, naar eigen zeggen, een dag over vergaderde.

Europa ziet zich gelijktijdig geconfronteerd met twee dreigingen, ook al zijn China en Rusland volstrekt andere gevallen. Het is te hopen dat Europa een tweefrontenconfrontatie aankan, dat de oorlog in Oekraïne niet het zicht ontneemt op de Chinese dreiging. Zijn we echt voorbereid op een Chinese inval in Taiwan? Volgens de VS kan het al in 2024 zo ver zijn. Of staat Europa dan opeens zonder chips, zoals er nu een probleem is met gas? En, is het na de recente ervaringen met Nord Stream echt nodig om de autocratie van Xi Jinping een aandeel te gunnen in de haven van Hamburg?

China heeft al belangen in Europese havens. In de Rotterdamse haven hebben meerdere Chinese (staats)bedrijven belangen – deels stammend uit de tijd van Hu Jintao, deels recenter. Toen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib onlangs in De Tijd kritiek uitte op deze investeringen zette China haar, aldus Politico, onder druk afstand te doen van haar uitspraken. Ze zwichtte niet.

