Australische voetbalbond- en elftal uiten openlijke kritiek op Qatar in aanloop naar WK

Spelers van het nationale elftal van Australië hebben openlijke kritiek gegeven op het Qatarese regime in aanloop naar het WK in de oliestaat. Ook de Australische voetbalbond laat zich niet onbetuigd over het leed van gestorven arbeidsmigranten. Daarnaast springen spelers en bond in de donderdag gepubliceerde verklaring de bres voor de lhbti-gemeenschap. Niet eerder heeft een deelnemend land van het voetbaltoernooi zich zo kritisch uitgelaten over de toernooiorganisator.

De spelers beginnen over de hervormingen die zijn aangekondigd om de rechten van arbeidsmigranten te verbeteren, waarvan de „implementatie inconsistent is” en die verbeteringen vereisen. De voetballers vinden dat het toernooi in de oliestaat leidt tot „schade aan talloze van onze collega’s”. Het WK in Qatar begint volgende maand, met het Australische elftal. Het land heeft ondanks de kritiek op de mensenrechten geen boycot overwogen.

6.500 doden

De duizenden omgekomen arbeidsmigranten zijn „niet alleen maar nummers”, aldus de spelers over de naar schatting meer dan 6.500 buitenlandse arbeidskrachten, die omkwamen in aanloop naar het toernooi. „Net zoals de migranten die ons land en voetbal hebben gevormd, bezaten zij dezelfde moed en vastberadenheid om een beter leven op te bouwen.” Volgens de voetbalbond kan het leed van de arbeiders niet worden genegeerd.

Het elftal neemt het verder op voor de lhbti-gemeenschap. In het zeer sociaal-conservatieve Qatar, waar „homoseksueel gedrag” strafbaar is, heerst een zeer vijandig klimaat voor lhbti’ers. Volgens Human Rights zijn de afgelopen jaren willekeurige lesbiënnes, homo’s, bi-seksuelen en transgenders gearresteerd en mishandeld, zo meldde de mensenrechtenorganisatie eerder deze week.

„In Qatar zijn de mensen niet vrij om van de persoon te houden die ze willen”, zeggen de Australische spelers daarover. „Dit soort kwesties adresseren is niet makkelijk en wij hebben niet alle antwoorden.” De Australiërs pleiten voor de komst van een hulpopvangcentrum voor migranten in Qatar en roepen op tot het „decriminaliseren” van homoseksuelen.