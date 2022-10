ASR neemt Nederlandse verzekeringsactiviteiten Aegon over

Verzekeringsmaatschappij ASR heeft de bedrijfsactiviteiten van concurrent Aegon overgenomen. ASR betaalt in totaal 4,9 miljard euro voor de aandelen van onder meer de verzekeringsactiviteiten, hypotheken en bankactiviteiten van Aegon. Samen gaan beide bedrijven één grote verzekeraar vormen op gebied van pensioenen, leven en schade. Dat hebben Aegon en ASR donderdag bekendgemaakt.

Aegon ontvangt voor de overname 2,5 miljard euro, daarnaast krijgt het bedrijf een aandelenbelang van ruim 29 procent in ASR. De Nederlandse onderdelen op het gebied van vermogensbeheer blijven wel in handen van Aegon, dat met het hoofdkantoor in Den Haag blijft. Volgens het FD wordt ASR na de overname de tweede beursgenoteerde verzekeraar van Nederland, na Nationale Nederlanden.

Verzekeraar ASR is alleen in Nederland actief. Dat geldt niet voor Aegon, dat ook de Amerikaanse markt bedient. De directeuren van beide organisaties spreken in een verklaring tevreden te zijn met het akkoord. „Ik ben blij dat ASR en Aegon Nederland, twee gerenommeerde Nederlandse bedrijven samengaan waardoor een sterke en duurzame, toonaangevende verzekeraar ontstaat”, aldus Jos Baeten, directeur van ASR.

Lard Friese, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon stelt dat het samengaan van beide bedrijven „een leider op de Nederlandse verzekeringsmarkt creëert”. Voor het bedrijf ziet hij een „succesvolle gezamenlijke toekomst in Nederland” in het vooruitzicht. „Terwijl Aegon haar ambitie om leidende ondernemingen te creëren buiten Nederland kan versnellen”, aldus Friese.