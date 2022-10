Vier Nederlandse verdachten van poging tot ontvoering minister overgeleverd aan België

De internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft woensdag ingestemd met overlevering van vier Nederlanders aan de Belgische justitiële autoriteiten. Het parket in West-Vlaanderen wil de in Den Haag wonende mannen berechten omdat ze vorige maand van plan zouden zijn geweest de Belgische minister van justitie Vincent van Quickenborne (49 jaar) te ontvoeren.

Tijdens de zitting werd maar zeer terloops ingegaan op de inhoud van de feitelijke verdenkingen tegen de mannen. De rechtbank keek alleen of aan de formele vereisten voor overlevering aan België is voldaan.

Volgens de Belgische federale politie zouden de verdachten afkomstig zijn uit het drugsmilieu. De mannen zouden de aandacht van de politie hebben getrokken nadat eind september een auto met een kalasjnikov, een kogelwerend vest, spanbanden en flessen benzine werd aangetroffen bij de woning van de minister in Kortrijk.

De vier Nederlandse verdachten verplaatsten zich in een Renault die bij een verkeerscontrole werd geïnspecteerd. De Nederlandse politie pakte de mannen een dag later op in de regio van Den Haag. Hoe zij op dat moment te linken waren aan de auto voor het huis van de minister, werd tijdens deze zitting niet duidelijk.

De verdachten zullen in België terecht moeten staan op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, inbreuken op de wapenwetgeving, poging tot gijzeling en deelneming aan een criminele organisatie. Als ze schuldig worden bevonden, riskeren ze een zeer lange gevangenisstraf.

Geen knuffel

Alleen de jongste, twintigjarige verdachte Farzad Y. legde in de rechtbank een korte verklaring af. Hij zegt onschuldig te zijn en is zich naar eigen zeggen rot geschrokken van de beschuldigingen. „Ik zou een avondje gaan stappen in België.” Hij heeft „nooit de intentie gehad” een minister te ontvoeren „Ik heb slapeloze nachten van de verdenkingen. Ik werk van 9 tot 5 op kantoor en nu dit.” De ouders van de jongen woonden de rechtszaak bij. Farzad kreeg geen toestemming van de rechtbank om ze een knuffel te geven.

Lees ook: Nieuwe fase in drugsterreur België: ook figuren uit ‘de bovenwereld’ lopen gevaar

De oudste verdachte Abdellatif M. (49 jaar) zei ook onschuldig te zijn. Hij was alleen naar België gegaan om een vriend op te halen. De verdachte is geboren in Marokko maar heeft een verblijfsvergunning voor Nederland. De immigratiedienst heeft voorafgaand aan de zitting laten weten dat hij ook na een veroordeling in Nederland mag blijven.

De derde verdachte, de 29-jarige Leonard D. uit Den Haag, heeft volgens de Belgische politie gereageerd op een verzoek via snapchat om voor 500 euro een gestolen auto van Nederland naar België te brengen. De vierde verdachte heeft ingestemd met een zogeheten verkorte overlevering aan België.

Detentieomstandigheden

In het verleden heeft Nederland overlevering van verdachten aan België nog wel eens geweigerd vanwege de onmenselijke detentieomstandigheden in het buurland. Om dit te voorkomen heeft de Belgische justitie toegezegd dat de van ontvoering verdachte Nederlanders niet in een cel op een matras op de grond hoeven te slapen en een detentieruimte krijgen van minimaal drie vierkante meter, exclusief sanitaire voorzieningen. Mochten ze in België worden veroordeeld dan zullen de mannen hun straf mogen uitzitten in Nederland. Binnen tien dagen zullen de verdachten naar België worden gebracht.

De rechtszaak in Amsterdam werd bijgewoond door een groot aantal Belgische journalisten. In België bestaat groeiende onrust over activiteiten van de Nederlandse drugsmaffia.