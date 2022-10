Vastgeplakte activist met tafelblad en al weggedragen uit talkshow

Rete-irritant, pijnlijk, ongemakkelijk, onsympathiek en onbeschaafd of best wel vet. Nog geen vijf minuten nadat Jelle de Graaf zich had vastgelijmd op de talkshowtafel van Beau – die verving de zieke Eva Jinek – waren er al ten minste vijf perspectieven van iedereen aan tafel op wat er gebeurde op tafel.

De uitzending begon met de wereldwijde storing van WhatsApp, waardoor oud-wielrenner Thomas Dekker minder felicitatie-appjes kreeg voor zijn nieuwste boek dan verwacht. Daarna kwam rapper Ye aan bod, voorheen Kanye West, die het zo bont heeft gemaakt met rare dingen zeggen dat sportmerk Adidas de samenwerking met hem wel moet stoppen, ook al kost ze dat verschrikkelijk veel geld. Daarna werden de filmpjes ingestart voor het volgende onderwerp: klimaatactivisten keilen tomatensoep, aardappelpuree dan wel chocoladetaart over kunstwerken, en tussen actie en arrestatie lijmen ze zich vast aan de muur van het museum.

Hij zat voor de eerste keer áán tafel, zei Jelle de Graaf omineus. De klimaatactivist van Extinction Rebellion was uitgenodigd om uit te leggen waarom acties tegen kunstwerken zin hebben én gerechtvaardigd zijn. Dat deed hij, een tikje hoog in de adem, best accuraat. Hij kan zich vastlijmen aan de rails om een kolentransport te voorkomen. Heeft-ie gedaan en het was best „disruptief”, maar het leverde niet meer op dan een nieuwsberichtje achterin de krant. Wil een actie écht aandacht trekken, zei hij, dan moet die „rete-irritant” zijn. „De sociale mores doorbreken.” Zijn aanwezigheid daar bewees zijn gelijk. De zonnebloemen van Van Gogh werden vórige week in The National Gallery in Londen met soep bekogeld, en we hebben het er nog over, met hém aan tafel. Toen nog wel.

Was het tweecomponenten-lijm of toch een pritt-stift waarmee hij zijn handen vervolgens aan het tafelblad vastplakte? Dat wist niemand nog. Hij stak van wal. Een onheilstijding van jewelste over de rampen die de wereld teisteren en waar te weinig over wordt gepraat, zéker aan talkshowtafels.

Van de weeromstuit praatte hij heel veel en was ook alleszins van plan dat te blijven doen. En dat vond Beau niet netjes van hem, de hele tijd aan het woord blijven. Niet zo effectief ook, alleen maar „zenden”. Geef mij ook een Beau als ik mezelf dreig te verliezen. Deze man heeft vier puberzonen grootgebracht, die krijg je niet zo makkelijk gek, die blijft kalm en begripvol de daad veroordelen, maar niet de dader zelf.

Hij kreeg Jelle stil, en gaf het woord aan Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh-museum en vergeef me, ik kan door alle consternatie echt niet meer reproduceren wat ze precies zei. Iets met dat het museum ook altijd erg begaan was met het klimaat en dat het dus stom is kunst als vijand te kiezen. Toen vond Jelle dat zíj al best lang praatte, en begon over de olie-industrie die haar museum sponsort.

Meteoriet

Toen kwam de reclame. En na de reclame was Jelle weg. Hoe dan? Dat zagen we later. Eerst luisterden we naar Thomas Dekker, de wielrenner. Hij praatte over zijn boek over wie hij was in zijn wilde jaren als wielrenner en wie hij werd ná het wielrennen. WhatsApp deed het intussen weer, bij mij althans wel, en mij bereikte het bericht van een scherpe kijker dat dit wel een scène leek uit de film Don’t look up, waarin wetenschappers alarm slaan over een naderende meteoriet, maar de gesprekken over kiezelsteentjes aan talkshowtafels gewoon door kabbelen.

Jelle, bleek later, was met tafelblad en al weggedragen door beveiligers. Huh, zat er gewoon nóg een tafelblad onder tafel. Hoezo dat dan? Vooruitziende blik? Tafelblad met Jelle erop paste niet door de deur en moest gekanteld, Jelle glee naar benee. Het klimaat laat zich niet makkelijk lijmen.