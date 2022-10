Een Nederlandse fotograaf maakte de laatste foto’s van het oude Kiev toen het nog een bruisende stad was en schonk ze aan een Nederlandse universiteit. Nadat Kiev etnisch gezuiverd was en de stad Russisch was geworden, besloot de Nederlandse universiteit te gaan samenwerken met Russische instellingen aan een project genaamd ‘Kiev Revisited’.

Umayya Abu-Hanna is een Palestijns-Finse schrijfster en journaliste.

Bovenstaande tekst is een verzonnen scenario, nu gevolgd door een reële situatie.

Frank Scholten (1881-1942) was een Nederlandse fotograaf die tussen 1921 en 1923 reisde en woonde in Jaffa, Palestina. Scholten was een rijk man en in deze twee jaar maakte hij 14.000 foto’s van Jaffa en Palestina. Iets meer dan twintig jaar later, in 1948, verdween Jaffa. Een mediterrane havenstad van zesduizend jaar oud, de grootste stad in Palestina met een bevolking van 76.920 inwoners, werd etnisch gezuiverd door de zionisten die 95 procent van de inheemse inwoners verdreven.

Scholten had niet kunnen weten hoe betekenisvol zijn zeldzame foto’s een eeuw later zouden worden. Op Scholtens 14.000 foto’s van de Jaffaanse bevolking staan bijvoorbeeld rechters, kermisgangers, homo’s, kinderen, soldaten en kooplieden die samen een levendige en multiculturele samenleving vormen. Scholten stierf in 1942 en liet zijn archief na aan het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO). Zijn archief werd herontdekt en de Universiteit Leiden digitaliseerde en catalogiseerde de collectie in 2019-2020. NINO heeft geweldig werk geleverd door de collectie openbaar en beschikbaar te maken.

Samenwerking met Israëlische instellingen

Maar toen gebeurde er iets vreemds. In debatcentrum Pakhuis De Zwijger in Amsterdam werd op 21 september het programma ‘Jaffa Revisited’ georganiseerd. Universiteit Leiden werkte daarvoor samen met de partij die de wijken, straten, huizen, apotheken, scholen, banken die op de foto’s staan, heeft vernietigd. En, belangrijker nog, die de mensen op de foto’s heeft gedeporteerd: de Jaffaanse bevolking. De verdreven Jaffanen mogen niet alleen niet terugkeren om in Jaffa te wonen, ze mogen hun stad ook niet bezoeken. Op de foto’s van Scholten kun je recht in de ogen kijken van de voorouders van honderdduizenden hedendaagse politieke gevangenen, van kinderen achter prikkeldraad, van honderden geamputeerden, van zwangere vrouwen bij controleposten en van gemartelde gevangenen. Deze mensen zijn de kinderen van de voorouders die zelfs nu nog tot leven komen op de prachtige foto’s van Scholten.

Lees ook deze reportage van Nina Jurna: Ook mijn familie uit Jaffa werd verdreven, in mei 1948

Het project ‘Jaffa Revisited’ wordt uitgevoerd door Israëlische instellingen. Het doel is dat zij een kaart maken van de (in 1948 verwoeste) stad in de tijd van Scholten, waarmee mensen de stappen van de fotograaf kunnen volgen langs de huizen, gebouwen en straten die op de foto’s te vinden zijn. Maar zo’n kaart bestaat al. Deze Palestijnse kaart bestaat al in de details van elk vernietigd, geplunderd en gestolen huis en land. Het is het archief van de oorspronkelijke bevolking van Jaffa en de getuigenis van hun geschiedenis, leven en toekomst. De Jaffanen zouden niet alleen plaatsen herkennen, maar ze zouden ook de geschiedenis vertellen van elk huis, gebouw, boom en persoon en hoe ze met elkaar verbonden waren en zijn, met de rest van Palestina en de wereld.

Ethische verantwoordelijkheid

Het project is toegankelijk voor iedereen, behalve voor de Jaffanen om wie het gaat. Een groot deel van de bevolking van Jaffa kwam als vluchteling terecht in een andere Palestijnse kuststad, Gaza. De afgelopen vijftien jaar is Gaza volledig afgesloten van lucht, zee en land. In 2018 organiseerden ongewapende burgers in Gaza de ‘Grote mars van terugkeer’, massademonstraties waarin ze het recht op terugkeer van de vluchtelingen eisten. Vluchtelingen in het omsingelde Gaza liepen naar de muur die hun volledige woongebied omringt. Israëlische sluipschutters schoten 217 Palestijnen dood, waarvan 147 vluchtelingen. Daarnaast raakten 2.729 mensen ernstig gewond, onder wie 533 kinderen van vluchtelingen. Onder degenen die werden doodgeschoten waren veertien vluchtelingen uit Jaffa. Zij waren vijfenzestig kilometer van huis.

Ik twijfel niet aan de goede intenties van de Universiteit Leiden, maar wat is het doel van ‘Jaffa Revisited’? Voor wie is het bedoeld en waarom? Wat is de ethische verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden ten opzichte van Scholten, zijn nalatenschap en de mensen met wie hij leefde en die hij fotografeerde? Wat is de positie van NINO als Nederlands instituut als het gaat over kolonisatie, etnische zuivering en archieven?

Ik wens onze wereld en onze instellingen bewustzijn toe, wetende dat we allemaal deel uitmaken van elkaars menselijkheid.