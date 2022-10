Tegenvallende cijfers voor Heineken, koers daalt

Dolf van den Brink sprak woensdag over de kwartaalcijfers van Heineken zoals het de topman van een beursgenoteerd concern betaamt: het waren „solide resultaten”, hij heeft „vertrouwen in de strategie” en de winstverwachtingen van het bierconcern zijn ook na het derde kwartaal van 2022 „onveranderd”.

Maar Van den Brink kwam ook met een nauwelijks verholen waarschuwing. De nabije toekomst zou voor Heineken wel eens een stuk lastiger kunnen worden: „We zien steeds meer redenen om voorzichtig te zijn met betrekking tot de macro-economische vooruitzichten, waaronder tekenen van een teruglopende vraag onder consumenten.”

Met andere woorden: er komt naar alle waarschijnlijkheid een recessie aan. En voor een bierbrouwer die zijn meeste winstmarges boekt in cafés en restaurants, is dat slecht nieuws. De koers van het Heineken-aandeel dook woensdagochtend fors in het rood: een daling van ruim 10 procent. In de middag herstelde de koers zich enigszins, al stond aan het eind van de dag een min van 5,4 procent op het bord.

De daling werd ook veroorzaakt doordat de resultaten over het derde kwartaal iets lager uitvielen dan analisten hadden verwacht. De bieromzet groeide met 8,9 procent, terwijl analisten vooraf uitgingen van 12 procent groei. De netto-omzet bedroeg bijna 7,8 miljard euro, iets minder dan de verwachte 7,9 miljard.

Die cijfers zijn wel een stuk beter dan een jaar geleden: ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 groeiden de bierverkopen met ruim 27 procent.

De prijs van een pilsje gaat nog verder stijgen, maar met hoeveel is niet bekend

Met name in Azië, waar in veel landen vorig jaar nog strenge coronamaatregelen golden, stroomde meer bier door de tap: 89 procent meer, gemeten in hectoliters. In Europa (plus 1,3 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (3,4 procent) groeide de bierverkoop licht. De cijfers zijn ook iets beter dan voor corona: afgezien van overnames groeide de omzet afgelopen kwartaal met 1,4 procent ten opzichte van 2019.

De meeste winstgroei boekt Heineken in het zogenoemde premium-segment. De luxe biermerken, zoals het Heineken-merk en het vooral in Azië populaire merk Tiger Beer, noteerden in het derde kwartaal een plus van 15 procent.

En topman Van den Brink deed in zijn toelichting op de kwartaalcijfers nog een aankondiging: de bierprijs gaat de komende tijd verder omhoog. Hogere productiekosten, veroorzaakt door de stevige inflatie, moet Heineken volgens hem compenseren met „verantwoordelijke prijzen”.

In het eerste halfjaar van 2022 verhoogde de brouwer de prijzen wereldwijd gemiddeld al met 8,9 procent. De inkoopprijzen voor de Nederlandse horeca gingen in augustus met 5,8 procent omhoog. Hoeveel de prijs van een pilsje de komende tijd verder stijgt, wilde een woordvoerder niet zeggen: „Dat zal per markt verschillen.”

Bescheiden verbetering

Voor geheel 2022 houdt Heineken vast aan de eerder uitgesproken winstverwachting: een „stabiele tot bescheiden” verbetering ten opzichte van de operationele winst in 2021. Die bedroeg bijna 4,5 miljard euro. De winstgroei moet onder meer voortkomen uit kostenbesparingen: in 2022 wil het bedrijf 1,7 miljard euro minder vaste lasten noteren ten opzichte van 2019. Heineken ligt naar eigen zeggen op koers om dat doel te halen. Voor het jaar 2023 spreekt Heineken geen winstverwachting meer uit. Eerder sprak het concern nog over een winstverwachting van 5 tot 9 procent in het komende jaar.

De verkoop van de activiteiten in Rusland, die Heineken in maart aankondigde naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, loopt enige vertraging op. Naar verwachting komt de verkoop van de Russische activiteiten, waarop Heineken 400 miljoen euro denkt te moeten afschrijven, in het eerste kwartaal van volgend jaar rond. Eerder ging Heineken nog uit van verkoop voor het einde van dit jaar; de brouwer beloofde de salarissen van de 1.800 Russische medewerkers tot eind 2022 door te betalen. De woordvoerder kon nog niet zeggen of Heineken ook in 2023 eventueel nog salarissen blijft doorbetalen. Ook over mogelijke kopers doet het concern geen mededelingen.

De wereldwijde introductie van het nieuwe merk Heineken Silver verloopt voorspoedig: het biertje, iets minder bitter dan het traditionele Heineken en met slechts 4 procent alcohol, is inmiddels in 28 landen verkrijgbaar, waaronder sinds kort ook in Mexico, Chili en India. De omzet van Heineken Silver was in het derde kwartaal meer dan het dubbele ten opzichte van een jaar geleden. Vooral in Vietnam en China gingen er flink meer flesjes Heineken Silver over de toonbank, aldus het concern.