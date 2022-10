Taakstraf geëist tegen Glennis Grace. ‘Het was alsof er een storm door de Jumbo heen ging’

Nee, natuurlijk wilde ze niet dat het op geweld zou uitdraaien. Het was verkeerd, ze heeft er spijt van. „Als ik de beelden uit de supermarkt nu terugzie”, zegt zangeres Glennis Grace, „draait mijn maag zich om.”

Woensdag stond Grace (echte naam: Glenda Batta) samen met vier andere verdachten terecht voor openbare geweldpleging, bedreiging en mishandeling met voorbedachten rade in een Jumbo-vestiging in de Amsterdamse Jordaan. Op 12 februari dit jaar ging ze daar met een groep van zeven man – onder wie een neef en haar ex-vriend - verhaal halen nadat haar zoon (15) de supermarkt was uitgezet wegens het roken van een e-sigaret. Dat bezoek draaide uit op mishandeling van drie medewerkers van 21, 26 en 18 jaar, die er letsel aan overhielden.

Grace (44) verbleef drie nachten in de cel en de zaak kreeg veel media-aandacht. Toch was nog veel onduidelijk over de exacte toedracht van de supermarktrel. In de rechtszaal werd deze woensdag aan de hand van camerabeelden duidelijk wat er werkelijk gebeurde op die februariavond in de Jordaan. De drie Jumbo-medewerkers werden door hun belagers achternagezeten, ingesloten, vastgehouden, geslagen en tegen het hoofd geschopt. Sommige belagers droegen een capuchon of een petje om niet herkend te worden.

Flying kick

Verdachte Dion K., de ex-vriend van Grace, gaf een supermarktmedewerker een flying kick en zette een knie op zijn borst nadat hij op de grond was gevallen. Ook bedreigde hij het slachtoffer met ernstige verminkingen, verklaarde die later bij de politie. „Het was alsof er een storm door de Jumbo heen ging”, zo vatte een van de slachtoffers de vier minuten durende geweldsuitbarsting samen in de rechtszaal.

Er gaan koppen rollen Glennis Grace in een appbericht aan haar ex-vriend voor de mishandeling in de Jumbo

De rol van Grace in de mishandeling was beperkt, zo bleek woensdag. Het échte geweld kwam van haar ex-vriend Dion K. en twee andere verdachten van 20 en 21 jaar oud. Grace deed zelfs nog een halve poging de vechtersbazen in de bedwang te houden. Maar op de camerabeelden was ook zichtbaar hoe ze een van de supermarktmedewerkers met de hand in het gezicht duwde en een poging deed hem een knietje te geven (zelf hield ze het erop dat ze haar „knie omhoog” deed). Ook was Grace overduidelijk de initiator van het gewelddadige supermarktbezoek, zo betoogde officier van Justitie Hetty Hoekstra. Ze las voor uit een appconversatie tussen Grace en Dion K. voorafgaand aan de mishandeling. „Er gaan koppen rollen”, schreef ze onder meer.

Grace betuigde al eerder spijt van wat er gebeurd is, in een filmpje dit voorjaar en vorige week in het praatprogramma Jinek. Die excuses herhaalde ze in de rechtszaal, zich daarbij naar de slachtoffers schuin achter zich toedraaiend. „Sorry voor wat jullie is aangedaan.”

Waarom ze zich die avond zo agressief gedroeg, kon Grace in de rechtszaal niet echt uitleggen. Ze had het over „een moment van totale verstandsverbijstering” en verwees naar haar „moederhart” dat „intrad” toen haar gehavende zoon terugkwam van diens eerste bezoek aan de supermarkt. In de rechtszaal werd duidelijk dat de zoon een onwaar verhaal had verteld aan zijn moeder: uit andere videobeelden blijkt dat hij niet geslagen is door het Jumbo-personeel, zoals hij beweerde. Sterker nog, hij had zich zélf agressief gedragen en stevige bedreigingen geuit.

Geknakte carrière zangeres

Grace en haar advocaten benadrukten de ernstige gevolgen die het Jumbo-incident voor haar carrière heeft gehad. De zangeres, in 2018 nog finalist in het tv-propgramma America’s got talent, heeft op dit moment „geen werk”, vrienden en familie lieten haar vallen. Haar advocaten toonden een selectie van het „volksgericht onder leiding van de roddelmedia” die volgens hen volgde op de supermarktrel. „De wijze waarop cancelcultuur heeft afgerekend met mijn cliënt kent geen precedenten”, aldus advocaat Kerem Canatam.

Officier van justitie Hoekstra zei in haar strafeis rekening te houden met de mediastorm en de geknakte carrière van de zangeres. Maar de „eigenrichting” van Grace en co heeft volgens haar ook geleid tot veel maatschappelijke verontwaardiging. Ze vroeg om een taakstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor de zangeres. Haar ex-partner Dion K. hoorde hetzelfde eisen. Voor de drie andere verdachten vroeg het OM om taakstraffen van 150 en 200 uur.

Eén van die drie, Mohammed K. (21), was niet aanwezig in de rechtszaal en ontkent als enige verdachte dat hij die avond in de supermarkt was. Volgens het OM was hij wel aanwezig. K. zat ten tijde van het incident nog in een proeftijd voor een ander vergrijp. Als het aan het OM ligt, gaat hij naast zijn taakstraf daarom ook nog twee maanden de gevangenis in.

De zoon van Grace moet donderdag voor de rechter verschijnen voor zijn aandeel in de mishandeling. Omdat hij minderjarig is, vindt die zitting plaats achter gesloten deuren.

Uitspraak in de zaak-Grace volgt over twee weken.