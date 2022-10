Sunak belooft economische stabiliteit

De Britse oud-minister van Financiën Rishi Sunak is dinsdag beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. In zijn eerste toespraak als regeringsleider zei Sunak het land te willen samenbrengen en de economie te willen stutten. „Ik wil ons land verenigen, niet met woorden maar met actie. Ik zal dag in dag uit werken om te leveren voor u”, zei hij. „Onze regering staat voor integriteit.”

Sunak somde de uitdagingen op waar de Britten mee kampen. „Ons land staat voor een diepe economische crisis.” Ook noemde hij de Russische invasie in Oekraïne en de „gedestabiliseerde energiemarkt”. „Ik ben verkozen als partijleider en premier om deze uitdagingen aan te gaan. Het werk begint vandaag”, zei Sunak over de belofte van economische stabiliteit.

Sunak, die maandag werd uitgeroepen tot leider van de Conservatieve Partij, stelde daarnaast „betere scholen, veiligere straten en gecontroleerde grenzen” in het vooruitzicht. „Ik weet dat we in een moeilijke situatie zitten en veel werk moeten verzetten om het vertrouwen te herstellen. Maar ik ben klaar om ons land te leiden.”

Sunak werd eerder op de dag beëdigd door koning Charles III. Met Sunak heeft het Verenigd Koninkrijk voor het eerst een premier met een Indiase achtergrond. Hij is dinsdag officieel benoemd tot nieuwe leider en opvolger van partijgenoot Liz Truss. Zij hield het slechts 49 dagen vol, en is daarmee de kortstzittende Britse premier ooit. Met name haar financiële voorstellen, waaronder niet-gedekte belastingverlagingen voor de rijken, werden fel bekritiseerd.

Sunak zei dat er „fouten zijn gemaakt” onder het leiderschap van Truss, zonder deze te specificeren. Wel stelde hij die misstappen recht te zullen zetten, hoewel Truss volgens Sunak gelijk had door te streven naar economische groei.

Tegenstrijdige belangen

De 42-jarige Sunak, die in 2020 door Boris Johnson werd benoemd tot minister van Financiën, liet eerder al weten dat „stabiliteit en eenheid” zijn belangrijkste prioriteiten zijn.

De nieuwe premier heeft zowel de belangen van het Verenigd Koninkrijk als van de eigen partij te behartigen, terwijl die twee op het moment nogal tegenstrijdig zijn. De partij wil graag lagere belastingen, maar het land kan zich die niet veroorloven. Door de onrust op de financiële markten van de afgelopen weken en de hogere rentes op leningen heeft de regering een gat van 40 miljard pond (omgerekend 45,9 miljard euro) te dichten op de begroting van de komende vijf jaar. Bovendien moet er een antwoord komen op de torenhoge inflatie.

De uitverkiezing van Sunak als partijleider was geen grote verrassing. Hij had het eerder in de zomer al opgenomen tegen Truss. Toen wist hij de partijfractie achter zich te scharen, maar de partijleden kozen voor Truss. Toen haar positie onhoudbaar bleek, werd opnieuw gezocht naar een partijleider.

Nadat zowel Johnson als partijprominent Penny Mordaunt zich hadden teruggetrokken uit de race stond niets Sunak in de weg voor het partijleiderschap en daarmee het premierschap. Sunak bleek bovendien te kunnen rekenen op de steun van 200 van de 357 Lagerhuisleden.