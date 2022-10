Rapport: concentratie drie belangrijkste broeikasgassen in 2021 naar recordhoogtes

In 2021 werden wereldwijd recordhoeveelheden van koolstofdioxide (CO₂), methaan en lachgas in de lucht gemeten. Naar verwachting zullen over heel 2022 nog hogere concentraties worden vastgesteld van de drie broeikasgassen die het meest bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) woensdag in een rapport.

Door de toenemende hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer wordt het steeds moeilijker voor oceanen en landecosystemen om het broeikasgas op te nemen, schrijft de organisatie. CO₂, dat volgens de WMO goed is voor twee derde van de opwarming van de aarde, komt met name vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De WMO stipt aan dat een deel van het Amazoneregenwoud in Zuid-Amerika inmiddels meer CO₂ uitstoot dan het opneemt, waar oceanen ook minder CO₂ opnemen door de steeds hogere temperaturen aan de oppervlakte.

„Het heeft grote negatieve gevolgen voor ons dagelijks leven en welzijn, voor de toestand van onze planeet en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen”, zegt secretaris-generaal van de WMO Petteri Taalas in een verklaring. Volgens Taalas was het drie tot vijf miljoen jaar geleden dat de aarde voor het laatst een vergelijkbare CO₂-concentratie kende. „Maar toen waren er nog geen 7,8 miljard mensen”, schrijft hij.

Ambitieuzere doelen

Volgens de WMO is de hoeveelheid methaangas in de atmosfeer ook „dramatisch” gestegen. Waar deze stijging door komt is niet duidelijk. „Het lijkt een gevolg te zijn van zowel biologische als door de mens veroorzaakte processen”, schrijven de onderzoekers, die toevoegen dat wereldwijd de temperaturen zullen blijven stijgen als de uitstoot van broeikasgassen in dit tempo blijft toenemen.

„We zijn ver uit koers”, aldus Taalas. „In het huidige tempo waarin de concentraties broeikasgassen toenemen, zullen we tegen het einde van deze eeuw een temperatuurstijging zien die veel hoger ligt dan de doelstellingen die in Parijs zijn overeengekomen”. In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen afgesproken er alles aan te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden.

De WMO pleit voor ambitieuzere doelen. „Wij moeten onze industriële, energie- en vervoerssystemen en onze hele levenswijze herzien. De noodzakelijke veranderingen zijn economisch betaalbaar en technisch mogelijk”, zegt Taalas. „Er is geen tijd te verliezen.”