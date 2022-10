Organisaties verbreken banden met in opspraak geraakte Leidse hoogleraar De Zeeuw

Het Max Planck Instituut heeft woensdag de banden met de in opspraak geraakte Leidse hoogleraar theoretische sterrenkunde Tim de Zeeuw per direct verbroken. Het instituut, waar De Zeeuw als geassocieerd wetenschapper aan was verbonden, zegt zelf geen aanwijzingen te hebben voor wangedrag van de hoogleraar binnen hun organisatie, maar volgt het oordeel van het Leidse universiteitsbestuur. Dat besloot hem onlangs - met behoud van zijn salaris - op non-actief te zetten, hem de toegang tot de universiteitsgebouwen te ontzeggen, maar zijn naam geheim te houden.

De Zeeuw zelf heeft woensdag via zijn advocaat voor het eerst gereageerd op de reden van zijn verbanning van de Universiteit Leiden. Tegenover wetenschapsblad Science stelt De Zeeuw het oneens te zijn met het besluit van de universiteit om hem te verwijderen, maar erkent hij „op een ouderwetse manier onplezierig en ongeduldig” te zijn geweest tegen vrouwelijke medewerkers.

Verder stelt De Zeeuw dat het nooit zijn bedoeling is geweest mensen „pijn te doen” en het „jammer” te vinden dat zijn gedrag als negatief is ervaren. Dinsdag berichtte NRC dat De Zeeuw zich „meerdere jaren” schuldig heeft gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag tegenover vrouwelijke collega’s, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op herhaaldelijke verzoeken van NRC om te reageren op een toegezonden vragenlijst ging De Zeeuw niet in.

Ook de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), de gerenommeerde onderzoeksinstelling waarvan De Zeeuw tussen 2007 en 2017 directeur was, verbant hem uit al diens gebouwen, zo liet de organisatie woensdagavond weten in een schriftelijke verklaring. De gewezen hoogleraar is ook niet meer welkom bij ESO-bijeenkomsten. „Bij ESO zijn we toegewijd om een veilige en professionele werkomgeving te creëren”, aldus de organisatie.

Reageren? onderzoek@nrc.nl

Lees ook het onderzoeksartikel van NRC: Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout

Lees ook het interview met collegevoorzitter Annetje Ottow: ‘Er had eerder ingegrepen moeten worden’