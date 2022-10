Duidelijkheid kan nooit kwaad. Daarom kan ik maar niet diepbedroefd worden van de laatste strapatsen van Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren en zijn baas Thierry Baudet. Beter bewijs van hun gebrek aan democratisch normbesef is toch niet meer nodig?

Als zij ooit écht iets te vertellen krijgen in Nederland, weten we wat ons te wachten staat. Dan stapt Van Meijeren niet meer in z’n eentje langs de kamers van de parlementaire journalisten om ze uit te schelden voor rioolrat, maar wordt hij vergezeld door twee politiemannen in burger die tegen de lastige journalist op dwingende toon zullen zeggen: „Komt u mee naar het bureau? Het is maar een formaliteit. Als alles in orde is, brengen wij u vanavond weer thuis.” Op de achtergrond zal Van Meijeren met dat parmantige, zeurderige stemmetje toevoegen: „Dan mag je weer die smerige stukjes schrijven.”

Terwijl ze bij FVD steeds openlijker snakken naar hun fascistische tribunalen, rijst de vraag: zal het ooit zover komen in Nederland? Juist dankzij de Baudets, Van Meijerens en Van Houwelingens vermoed ik dat het wel zal meevallen. Je ziet nu ook bij ‘normaal rechts’ steeds meer gêne ontstaan over het gedrag van prominente FVD-leden. De tijden dat die als „frisse verschijningen” aan het parlementaire firmament werden begroet, zijn voorbij.

Neem Johan Derksen, ook betrokken in het nieuwe relletje rond Van Meijeren die een onnozel foutje van een SBS6-journaliste tot mythische proporties probeerde op te blazen. In november 2018 was Derksen nog een speciale gast op het partijcongres van FVD. Hij nam een boek over FVD-Kamerlid Theo Hiddema in ontvangst en zei: „Ik vind het heel belangrijk dat fatsoenlijk rechts zich in Nederland laat horen. Ik ben geen lid, maar zal wel op jullie stemmen.”

‘Fatsoenlijk rechts’, jawel. Er waren toen al genoeg waarschuwende stemmen, maar Derksen en velen met hem zagen FVD toch als een aantrekkelijk rechts alternatief voor PVV of VVD. Die stemming is omgeslagen, ook bij Derksen, vooral dankzij het maffe complotdenken van leider Baudet en het onbeschofte gedrag van discipelen als Van Houwelingen en Van Meijeren.

Ook in de Tweede Kamer groeit de weerzin tegen FVD; van de invloedrijke parlementariërs is het alleen Wilders die Baudet vierkant blijft steunen als die rellen veroorzaakt. Vreemd is dat niet: Baudet en zijn mannen hebben qua verbale agressiviteit, zeker richting de journalistiek, veel van Wilders afgekeken.

Steun uit wetenschappelijke hoek hoeven Baudet c.s. ook niet meer te verwachten. Er is een verdwaalde, op rechts geradicaliseerde emeritus hoogleraar als Paul Cliteur, maar wie neemt hem nog serieus? In een recente boekbespreking van zijn hand op de site van FVD merkt Cliteur op: „In Duitsland mag de oorlogspropaganda op volle toeren gewerkt hebben, dat is in Nederland ook het geval. Bij de NPO (minus ON) krijgen we dagelijks nieuws voorgesteld over het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat op zijn minst eenzijdig gekleurd is.”

Kennelijk is alleen Ongehoord Nederland journalistiek betrouwbaar voor Cliteur. Die oorlog is trouwens volgens hem „zeker mede te wijten aan Poetin, de ‘agressor’. Maar ook aan de Amerikanen […].”

„Mede te wijten!” Zolang ze bij FVD zulke onzin uitslaan, blijf ik optimistisch over Nederland.