Ook Big Tech begint de inflatie te voelen

Tegenvallende advertentie-inkomsten voor Alphabet, het moederbedrijf van zoekmachine Google, en een lagere groei voor softwaregigant Microsoft. Zelfs Big Tech heeft het moeilijk, en dat leidde woensdag op de beurzen tot een negatieve stemming rondom techbedrijven en de economie in haar geheel.

De tegenvallende cijfers van de techbedrijven zijn het gevolg van een economie die tot stilstand aan het komen is door de stijgende inflatie. Consumenten houden minder geld over om spullen te kopen, en dat vertaalt zich in terughoudendheid bij producenten.

Het gevolg is dat Alphabets Google, maar ook Facebook en Snapchat met elkaar strijden om de krimpende budgetten van adverteerders. Vorige week rapporteerde Snap, het moederbedrijf van socialemediaplatform Snapchat, al de kleinste omzetgroei ooit in een kwartaal. Het leidde aanvankelijk tot een koersval van 30 procent.

Alphabet maakte woensdagochtend de resultaten over het derde kwartaal bekend. En hoewel het bedrijf 6 procent meer omzet boekte, was dat de laagste groei sinds 2013 (op een negatieve uitschieter in de pandemie na). Analisten hadden een sterkere groei verwacht. Met name de resultaten van YouTube vielen tegen, maar ook bij zoekmachine Google was een vertraging te zien van de groei van advertentie-inkomsten.

Minder personeel

Bestuursvoorzitter Sundar Pichai van Alphabet zei in een toelichting op de cijfers dat de tegenvallende resultaten aanleiding zijn om beter op de kosten te letten. Zo gaat het bedrijf fors minder nieuw personeel aannemen. Daarmee gaf het bedrijf het signaal af dat er ook voor techbedrijven moeilijke tijden aankomen.

De omzet van softwarebedrijf Microsoft steeg nog wel, maar ook in het laagste tempo van de afgelopen vijf jaar. Dat werd onder meer veroorzaakt door externe factoren, zoals stijgende energiekosten en een sterke dollar, waardoor producten uit Amerika duurder zijn geworden voor consumenten elders. Tegenvallers in de eigen activiteiten zitten bij Microsoft vooral in de inkomsten uit clouddiensten, de digitale opslag van gegevens. Analisten waren er tot dinsdag vanuit gegaan dat de cloud, net als de advertenties rondom de zoekfuncties van Google, minder gevoelig zouden zijn voor economische tegenwind dan andere delen van de techmarkt.

In de Financial Times van woensdag zei een techanalist dat de cijfers van Alphabet „een slecht voorteken zijn voor de hele digitale advertentiemarkt”. Als gevolg van de slechte resultaten van Big Tech opende de Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs, woensdag ruim 2 procent in de min. Alphabet en Microsoft openden zelfs ruim 8 procent lager, Facebooks moederbedrijf Meta leverde 4 procent in. Meta maakt woensdagavond laat, na de deadline van NRC, zijn resultaten over het derde kwartaal bekend.