NS Publieksprijs dit jaar niet uitgereikt door fraude aanhang Baudet

De NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt, omdat het stemproces op grote schaal gemanipuleerd is. Vanaf 19 oktober konden lezers stemmen op hun favoriete boek. Behalve de zes bestverkochte, Nederlandstalige boeken is er ook altijd ruimte om een eigen keuze te maken. De zes genomineerden waren dit jaar Amalia van Claudia de Breij, De heks van Limbricht van Susan Smit, De nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master your mindset van Michael Pilarczyk.

Vorige week bleek dat er via stemfraude stemmen binnenkwamen op het boek Het Coronabedrog van Thierry Baudet. Na berichten van verschillende mensen die op het boek gestemd zouden hebben, werd de procedure tijdelijk stilgelegd. Onder anderen Sylvana Simons (Bij1), Caroline van der Plas (BBB) en Hugo de Jonge meldden op Twitter dat hun mailadres was gebruikt om te stemmen op Het Coronabedrog.

De fraude was mogelijk omdat de stemmen per mail niet geverifieerd werden. Maandag kwam de CPNB nog met het statement dat in voorgaande jaren niet gevraagd was om verificatie „omdat dat eerder simpelweg niet nodig was. In andere jaren hebben we dit soort onregelmatigheden niet op deze grote schaal gezien.”

Vrije ruimte

Terwijl maandag de mogelijkheid tot stemmen weer was gestart door een extra tool, maakt de CPNB nu dus bekend toch te moeten stoppen. De NS, hoofdsponsor van de prijs, laat in een reactie weten: „Wij zijn teleurgesteld over deze afloop van de NS Publieksprijs 2022. Allereerst voor de auteurs die een mooi boek hebben geschreven en daarnaast voor alle boekenliefhebbers die op hun favoriete boek hebben gestemd. Deelnemers zijn gebaat bij eerlijke verkiezingen en dus ook bij een terechte winnaar. Nu de CPNB dat dit jaar niet kan garanderen, vinden wij het terecht dat de verkiezingen vroegtijdig worden beëindigd.”

Het is voor het eerst sinds de oprichting van de prijs, die in 1987 startte onder de naam Publieksprijs, dat deze stil wordt gelegd door fraude. Het is afwachten of in de volgende jaren de vrije ruimte voor een eigen boek blijft of dat de prijs zich zal toespitsen op de zes best verkochte boeken (het boek van Baudet was dat dus niet). De CPNB was niet bereikbaar voor verdere toelichting.